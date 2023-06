Governador Renato Casagrande sanciona lei que nomeia as estações do novo Aquaviário

today1 de junho de 2023 remove_red_eye47

Com a proximidade do início das atividades do novo Aquaviário, o governador do Estado, Renato Casagrande, sancionou na tarde desta quinta-feira (1º) a lei que nomeia oficialmente as estações de embarque e desembarque do novo sistema. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) confirmou que o Aquaviário entrará em operação com três estações: Porto de Santana, em Cariacica; Praça do Papa, em Vitória; e Prainha, em Vila Velha.

A estação da Praça do Papa, em Vitória, será denominada Estação Prefeito Setembrino Pelissari; a de Porto de Santana, em Cariacica, será denominado Estação Prefeito Aloizio Santos; e a unidade na Prainha, em Vila Velha, passará a se chamar Estação Governador Albuíno Azeredo.

Em sua fala, Casagrande lembrou de cada um dos homenageados: “Sei da importância de homenagear quem colaborou com o desenvolvimento do nosso Estado. As pessoas sonham com o retorno do Aquaviário e é bom que a gente possa homenagear quem deu sua contribuição para a criação desse modal, lá no início. Convivi pouco com Setembrino Pelissari, mas é importante destacar que, mesmo quando a cidade tinha pouca infraestrutura, ele já tinha visão de investimento sustentável. Também tive uma boa relação com Aloízio Santos e tenho certeza que ele ficaria feliz se naquela época tivesse um governador que faz tanta parceria com a prefeitura de Cariacica. E convivi bem com Albuíno Azeredo e era difícil aguentar o tanto que ele andava. Os homenageados de hoje ajudaram a construir o Estado organizado que somos. Que possamos reconhecer nosso tamanho perto de todos que já passaram e que irão passar.”

O sistema Aquaviário será atendido por embarcações modernas e eficientes, com capacidade para transportar até 98 passageiros, além de dois tripulantes, equipadas com ar-condicionado, banheiros, espaço para bicicletas, acessibilidade e wi-fi a bordo, garantindo um transporte confortável e acessível aos cidadãos capixabas. O modal será integrado às linhas do Sistema Transcol por meio de conexões temporais, com tarifa única via Cartão GV.

O subsecretário de Infraestrutura e Logística da Semobi, Alberto Salume, destacou a importância do novo modal de transporte no atendimento às necessidades da população.

“O Aquaviário representa um avanço significativo em nossa infraestrutura de transporte e reflete o compromisso do governo em melhorar o transporte público e atender às crescentes necessidades de mobilidade da população. Ele fornecerá um meio de transporte público confiável e eficiente para os moradores da Grande Vitória. Essas estações não apenas aumentarão a conectividade, mas também contribuirão para o desenvolvimento geral da região”, disse Salume.

Autor do projeto de lei sancionado na solenidade, o deputado estadual Tyago Hoffmann destacou a importância do investimento do Estado no transporte coletivo: “Quando o governador Casagrande iniciou o projeto do Aquaviário, muita gente criticou dizendo que o modal não se paga. Em todo lugar do mundo, o transporte coletivo é subsidiado, para se levar um transporte bom e barato. E o Aquaviário é um sistema que irá ajudar quem mais necessita, além de ser um incentivo ao turismo.”

Waldicéia Azeredo, esposa do ex-governador Albuíno Azeredo, disse estar feliz com o reconhecimento. “Albuíno era engenheiro e voltado para o transporte. Uma alegria muito grande voltar à essa Casa. Criei meus filhos em Vila Velha e estou feliz que o Aquaviário irá ajudar os moradores da cidade.”

Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, filho do ex-prefeito Aloízio Santos, a escolha dos nomes demonstra grande sensibilidade, “pois está homenageando as pessoas que trabalharam pelo transporte”.