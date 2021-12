Governador reúne municípios para assinatura de novos convênios e Ordem de Serviço

O Governo do Estado vai realizar obras de drenagem e pavimentação de ruas, entrega de caminhões compactadores, construção de unidades habitacionais e ponte, em diversos municípios capixabas. Os convênios com as prefeituras e Ordens de Serviço foram assinados, nesta quinta-feira (23), pelo governador do Estado, Renato Casagrande, durante solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória.

“Estamos chegando ao fim do ano e temos esperança de um ano que vem melhor, principalmente em relação à pandemia. Temos que aproveitar o máximo do ano que vem para realizarmos. Temos que nos alegrar com os resultados alcançados nesse ano que se finda. Resultados na área da segurança, com o segundo ano de menor índice de homicídios e na educação. Somos o Estado que mais investiu em infraestrutura, nossas ações na pandemia e em todas as áreas. Temos obras e convênios em todos os 78 municípios. Estamos desburocratizando e fazendo repasses fundo a fundo para acelerar os investimentos para os municípios”, disse o governador.



Ao todo, os investimentos somam mais de R$ 17,1 milhões e vão contemplar os municípios de Anchieta, Apiacá, Domingos Martins, Ibatiba, Irupi, Jerônimo Monteiro, São Gabriel da Palha e Vargem Alta.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, falou em nome dos demais prefeitos. “O que mais nos impressiona é a quantidade de investimento e municípios contemplados pelos convênios do Governo do Estado. Tanto que, como são muitos municípios que estão recebendo esses convênios, temos que nos reunir aqui no Palácio Anchieta, pois não daria conta de tanta solenidade. A nossa palavra é de gratidão aos investimentos do Estado nos municípios”, comemorou.



Convênios e ordem de serviço assinados:

Anchieta: ordem de serviço para o início das obras de drenagem e pavimentação das vias urbanas no bairro Guanabara. Serão 37 mil metros de pavimentação em blocos pré-moldados de concreto, 1.855,00 metros de rede de drenagem, 7.759,33 metros de meio fio em concreto e 2.643,58 metros de calçada cidadã.



Apiacá: convênio para construção de 30 unidades habitacionais de interesse social no bairro José Henriques, por meio do Programa Nossa Casa, do Governo do Estado, e recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHAB/ES.



Domingos Martins: o distrito de Aracê receberá pavimentação da Rua Laurindo Módulo, Avenida Módulo e Rua Canal em Pedra Azul, e da Rua Nilo Velten, em São Bento II. Já o distrito de Paraju, receberá pavimentação de estrada e construção do calçadão no bairro, Vila Mariano. No distrito de Ponto Alto, os investimentos serão para pavimentação das ruas do Centro de Ponto Alto, e da rua de acesso entre Ponto Alto e o bairro Goiabeiras. O distrito da Sede do município receberá pavimentação da Rua Nilson Martins da Cunha no bairro Dulce Ville, e das ruas do bairro Vivendas do Imperador.



Ibatiba: obras de pavimentação e drenagem das Ruas Manoel da Silveira, Ângelo Colombo, João Salomão, Armindo José, Gregório Oliveira, José Cabral, Sebastião Saraiva, Projetada e trechos da Rua Rafael Pires e Rua Tibúrcio G. de Souza, no bairro Novo Horizonte. O município também será contemplado com a aquisição de 02 caminhões compactadores de resíduos sólidos urbanos, com a capacidade de 10 metros cúbicos.



Irupi: o convênio assinado contempla obras de drenagem e pavimentação das Ruas Irmã Maria da Penha Rimes, Valdeci Teodoro de Almeida e Projetada B, no bairro Jequitibá, na sede do município, e drenagem e pavimentação da Rua Manoel Storck, no Bairro Wilson Fernandes. Serão 278,45 metros de rede de drenagem, 1.862,48 metros de pavimentação em blocos de concreto, 526,05 metros de meio fio e 726,67 metros calçada cidadã.



Jerônimo Monteiro: obras de drenagem da Rua Nestor Ramos, na sede do município.



São Gabriel da Palha: construção da ponte sobre o Córrego São Gabriel, no bairro Jardim Passamani. Serão 242,00 metros de fundação em estaca Trilho TR – 57, blocos e pilares em concreto armado: 95,60 metros cúbicos de concreto, 7.555,00 quilos de aço e tabuleiro de concreto armado – 12,00 metros: 24,11 metros cúbicos de concreto e 1.106,32 kg de aço. Um investimento total para o município de R$ 762 mil.



Vargem Alta: obras de drenagem e pavimentação da Rua Projetada n° 01 e nº 02 no distrito de Prosperidade. As obras contam com 44,50 metros de rede de drenagem em tubos de concretas inclusive bocas, 70,00 metros de escoramento de redes, 156,80 metros de assentamento de meio-fio e 308,28 metros de pavimentação de via.