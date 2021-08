Governo anuncia investimentos de R$ 50 milhões para escolas da Rede Estadual

O Governo do Espírito Santo vai investir R$ 50 milhões nas escolas públicas da Rede Estadual, por meio do Programa de Fortalecimento da Aprendizagem. A cerimônia de lançamento da iniciativa aconteceu nesta segunda-feira (30), em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande. Além de investimentos na infraestrutura das unidades, como a aquisição de laboratórios e equipamentos, incluindo para a educação inclusiva, o programa visa a melhoria da aprendizagem em várias áreas de ensino.

“Sinto que temos uma energia muito boa na educação. Depois de um ano e meio com muito sofrimento devido à pandemia, estou animado com aquilo que vejo na área. Com o compromisso de todos os profissionais da educação para recuperarmos o tempo perdido em 2020 e 2021, compensando o prejuízo com o afastamento dos alunos da sala de aula. A gente sabe que a educação é o caminho mais curto para gerar oportunidades. Nós temos uma tarefa histórica que é buscar, compensar e recuperar esses jovens que perdemos durante esse período”, pontuou o governador Casagrande.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, o Programa de Fortalecimento da Aprendizagem constitui nas aulas de reforço e recuperação, existentes em todas as escolas da Rede Estadual, bem como em diversos outros investimentos nas unidades escolares.

“Em educação não temos tempo a perder. Todos esses nossos esforços são para mitigar as perdas, existentes em virtude da pandemia. Basta olharmos a série histórica do percentual de recursos investidos nas escolas, para vermos que é perceptível que elas estão recebendo recursos como nunca se viu em anos anteriores. É uma questão de prioridades da educação. Isso é que faz os recursos virem nesse volume para as escolas. Aproveito para agradecer o empenho dos diretores, que fazem a diferença à frente da gestão dos recursos das nossas escolas hoje”, disse o secretário.

Fazem parte do pacote de investimentos, recursos pedagógicos destinados às escolas por meio do Programa de Educação Científica, com laboratórios de Ciências, Física, Química, Biologia e Matemática. Nesse mesmo contexto, recursos para oficinas formativas para professores, Iniciação Científica na Educação Básica e cadernos orientadores do Currículo do Espírito Santo, para alunos do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio — parceria com Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e secretarias de Estado.

O objetivo dos recursos é melhorar a aprendizagem das Ciências da Natureza e Matemática, bem como implementar o currículo do Estado nas escolas das redes municipais e estadual. Somente nesta ação, o investimento previsto é de R$ 30 milhões.

Além disso, também serão destinados recursos para a Reestruturação Física da Educação Especial e Classe Hospitalar. Nesse sentido, para Educação especial, serão feitas aquisição de materiais pedagógicos e equipamentos de acessibilidade e de tecnologia assistiva para 427 escolas; aquisição de macas, cadeira de banho e cadeiras de rodas para 101 escolas; e aquisição de notebook, para a utilização com estudantes nos atendimentos especializados na sala de recursos e em sala de aula. O objetivo é garantir o direito do acesso, permanência e aprendizagem dos alunos da educação especial na escola, com investimento de R$ 9,36 milhões.

Já para a classe hospitalar, será feita aquisição de materiais pedagógicos e equipamentos de acessibilidade e de tecnologia assistiva, que garantam aos estudantes o direito ao tratamento especial e à não interrupção do processo de escolarização, respeitando os limites impostos pela enfermidade e a rotina proposta durante o tratamento. É voltado a 300 estudantes dos diversos municípios, com investimento de R$ 172 mil.

O pacote também engloba recursos para fomento da prática pedagógica e para a Educação Profissional Técnica, com aquisição de materiais e equipamentos para a educação profissional técnica (98 escolas); aquisição de equipamentos e materiais esportivos para as escolas da Rede Pública Estadual de Ensino (431 escolas); aquisição de equipamentos tecnológicos para as aulas eletivas complementares de língua inglesa (17 escolas); aquisição de produtos e materiais artísticos para as aulas eletivas complementares de arte (431 escolas). O investimento é de R$ 7,15 milhões.

Para a aquisição de laboratórios e cursos técnicos, será feita a adequação/aquisição de laboratórios requeridos para cada curso técnico (as 100 escolas que ofertam cursos técnicos, localizadas em 56 municípios, receberão recursos). Desde 2019, as vagas ofertadas em cursos técnicos foram ampliadas de 4.843 para 11.612. O investimento estimado nesta ação é de R$ 4,13 milhões.

O evento teve a participação de gestores e profissionais da educação que participaram, na sequência, do Encontro de Diretores da Rede Estadual, que segue até o final do dia. Uma das participantes, a diretora da Escola Estadual de Ensino Médio e Tempo Integral Aristóbulo Barbosa Leão, Emanuelle Freitas, destacou o trabalho que vem sendo feito pelo Governo do Estado para a melhoria da educação.

“Nos dias de hoje, a educação se transformou e precisamos de tecnologia. O Estado vem destinando recursos para a compra de notebook aos professores e alunos. Se precisamos de melhoria, são montados canteiros de obras, e assim por diante. Temos autonomia e dinheiro na conta para fazermos reparos, compra de materiais e outros investimentos necessários, por meio do Conselho Escolar. Agradeço, em nome dos meus colegas diretores e alunos, toda a atenção e me sinto feliz de ser instrumento nesse processo”, disse.