Governo Casagrande anuncia novos investimentos em Aracruz

today19 de fevereiro de 2022 remove_red_eye42

O município de Aracruz recebeu na manhã deste sábado (19), o governador do Estado, Renato Casagrande que realizou a entrega das obras de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação de ruas no bairro Santa Rita, localizado no distrito de Jacupemba. Na mesma solenidade, foram anunciados novos investimentos em assistência social e realizada a entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro.

Foram investidos R$ 7,5 milhões em melhorias de ruas e cerca de cinco mil moradores estão sendo beneficiados com as obras.

Em sua fala, o governador destacou outros investimentos que estão sendo realizados no município. “São obras importantes como a Delegacia Regional, o Contorno Norte, a Farmácia Cidadã, a construção de ginásio, recapeamento da Rodovia ES-010, além da implementação da rodovia ligando Vila do Riacho até Regência. O Governo do Estado também está fazendo o Contorno de Jacaraípe. Já iniciamos o trecho da Serra até Nova Almeida e publicaremos o edital de Nova Almeida e Praia Grande, construindo uma nova ponte e fazendo a ligação com o Piraqueaçu. Será um grande arco metropolitano”, afirmou.

Casagrande prosseguiu: “Estou citando todas essas obras, pois queremos dar capacidade de Aracruz e essas cidades se desenvolverem. Hoje realizamos entregas importantes para Jacupemba e também para as pessoas mais vulneráveis que terão acesso a equipamentos de assistência social para serem atendidos com dignidade. Estamos fazendo tudo o que pode ser feito e está ao nosso alcance para melhorar a vida dos capixabas.”

O prefeito de Aracruz, Doutor Coutinho, falou sobre a parceria do Estado com as prefeituras. “O Governo do Estado tem obras em todos os municípios. São mais de R$ 50 milhões em obras de macrodrenagem na região do Valão que certamente vão mudar a vida das pessoas em Aracruz. São cinco bairros e mais de 35 mil pessoas que serão beneficiadas. Ao todo, o governador está investindo mais de R$ 100 milhões em Aracruz. Nunca se investiu tanto em nossa cidade. São obras na barragem de Santa Maria, na Avenida de Santa Rosa e no polo industrial”, mencionou.

Mais investimentos

Durante a agenda no município, o governador Renato Casagrande anunciou repasses para obras de reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no bairro Santa Cruz e também para a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), no bairro Jequitibá. O investimento total é de R$ 1,05 milhão, oriundos do Tesouro Estadual.

Os investimentos vão melhorar a qualidade dos serviços prestados nos equipamentos de proteção social, em casos de ameaça ou perda de direitos de indivíduos ou famílias do território. Os Cras e Creas, que compõem a rede de proteção social capixaba, são espaços que visam o empoderamento das famílias e de seus membros para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco social, contribuindo assim para a construção e reconstrução das relações familiares e comunitárias.

Na área de esportes, o governador Renato Casagrande fez a entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro, contemplando três núcleos: futebol 7, futebol de campo e ginástica rítmica. O projeto do Governo do Estado, realizado por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), nos 78 municípios capixabas, oferece esporte gratuito para crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 17 anos. No total, cerca de 500 crianças e adolescentes do município de Aracruz serão beneficiados.

Entre os materiais entregues estão bola de futebol, rede para futebol, prato demarcatório, cone, apito, cronômetro digital, bomba, bico e agulha, calibrador digital, bola de futebol de campo oficial, rede para futebol de campo, arco oficial para ginástica rítmica, bola oficial para ginástica rítmica, fita oficial para ginástica rítmica, maça oficial para ginástica rítmica, ponteira/sapatilha, estilete oficial, corda de ginástica rítmica e tatame placas.