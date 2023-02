Governo Digital terá serviços públicos pelo celular em Anchieta

Empresas também vão utilizar o Governo Digital da prefeitura de Anchieta diretamente no escritório. O pedido de serviços públicos será feito pela internet, sem precisar sair de casa ou da empresa. Com o processo digital o acompanhamento será remoto e vai gerar economia de recursos públicos e de tempo para a população. Acesso poderá ser feito até pelo celular navegando no site da prefeitura.

O secretário da Fazenda, Sandro Alphoin, explica o que é o Governo Digital. “É uma ferramenta que está sendo implementada na prefeitura de Anchieta para agilizar processos e reduzir de forma considerável a emissão de papéis, além de permitir, para a população, a transparência dos processos e dos atos públicos da municipalidade”. Ele contou também que o Governo Digital vai gerar economia de tempo para a população.

Para evitar que a exclusão digital impeça que parte da população fique sem acesso ao Governo Digital, a prefeitura está preparada. “A grande maioria vai conseguir acessar via site. E aquelas pessoas que tiverem dificuldade de operar via site vão poder utilizar o protocolo aqui na prefeitura. O funcionário do setor vai iniciar todo o processo e auxiliar no acompanhamento”, afirmou o secretário.

A partir do momento da implantação, todos os novos processos incluídos no novo sistema serão digitais e poderão ser criados e acompanhados pelo celular, navegando no site da prefeitura. Desde um pedido de atestado médico de um servidor até pedidos de serviços e reparos na iluminação pública e solicitação de documentos. Em cerca de sessenta dias os primeiros processos digitais começarão a ser criados.

Para que os servidores possam fazer o melhor atendimento aos cidadãos, a prefeitura está treinando integrantes de todos os setores. Uma instrutora da empresa desenvolvedora do programa Governo Digital ensina todo o passo a passo, desde o início, com abertura de um processo digital, criação e envio de memorandos, de circulares, de expediente interno. Treinados, eles vão entender qual é a tramitação desses processos e prestar um serviço cada vez melhor.