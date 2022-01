Governo do ES amplia oferta de testagem no Hospital Estadual Jayme Santos Neves

O Governo do Espírito Santo está ampliando a oferta de testagem para o novo Coronavírus (Covid-19) no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. A partir deste sábado (22), o local vai ofertar até 1.200 testes por dia. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, na manhã desta quinta-feira (20), em visita à unidade.

Serão ofertados testes de antígenos com resultado entre 30 e 40 minutos a toda população acima de seis meses de idade, por meio do agendamento realizado no site www.agendamento.saude.es.gov.br. O ponto de testagem funcionará todos os dias da semana, inclusive feriados, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h.

Excepcionalmente, nesta quinta-feira (20) e sexta-feira (21), serão ofertados 500 testes de antígenos por agendamento. Nesses dois dias, o horário de atendimento na quinta-feira (20) é das 12h às 18h e, na sexta-feira (22), das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h.

Além do ponto de testagem no Hospital Jayme Santos Neves, o cidadão pode identificar outros pontos ofertados pelo Estado e municípios na aba “testagem” do site: www.vacinaeconfia.es.gov.br.

“Estamos fazendo um investimento forte em testagem. Para que a gente tenha mais pontos de livre testagem. Não há necessidade de prescrição médica para marcar os testes. Mais uma vez nesse enfrentamento à pandemia, o Hospital Jayme dos Santos Neves vai cumprir um papel importante, respondendo à demanda da população. O teste e o isolamento de casos positivos são fundamentais para interromper a cadeia de transmissão do vírus. Vamos ampliar também o horário de funcionamento dos pontos de testagem”, afirmou o governador.

Casagrande anunciou também que a notificação do sistema e-SUS em caso de resultado positivo servirá como atestado médico. “Essa é outra ação importante, pois muitas pessoas infectadas vão até às unidades de saúde apenas para pegar um atestado médico. Estamos ampliando os leitos para acolher as pessoas infectadas, mas é preciso avaliar semanalmente se precisaremos abrir mais. Estamos revertendo 300 leitos que estavam disponíveis para outras doenças para serem exclusivamente para pacientes com a Covid”, declarou.

“Temos orientado os municípios e regulamentado por meio de portaria a testagem em massa em todo o Estado. Precisamos que toda a Atenção Básica do Espírito Santo tenha testes a livre demanda para a população. A ampliação deste posto aqui no Hospital Jayme dos Santos Neves é um grande avanço que vai contribuir muito para ampliar a oferta para diagnóstico da doença, para assim isolarmos os infectados e interromper a cadeia de transmissão do vírus”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

Ampliação do espaço para o atendimento

Com a maior oferta de testes realizados por dia, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves ampliou também a estrutura disponibilizada para realização dos procedimentos. O espaço contará com 12 postos de coleta e 48 profissionais atuando. A coleta será realizada em um local estruturado no estacionamento da unidade.

“O espaço é destinado apenas à testagem. Na necessidade de atendimento médico, os cidadãos serão orientados a procurarem a unidade básica mais próxima da sua residência”, explicou a diretora de Cuidados Integrais da unidade, Alessandra Bernardino.

Atualmente, o posto de testagem localizado no Jayme realiza cerca de 100 testes de RT-PCR por dia contra a Covid-19. Só este mês de janeiro, a unidade já realizou cerca de 1.130 testes.

Durante o evento, Juliana de Oliveira Mazarak, 26 anos, moradora da Serra, foi testada no local. “Acho muito importante que o Governo do Estado abra mais esse posto de testagem para a população, porque estamos vendo todos os dias que a demanda está muito alta. Eu testei positivo no último sábado [15] e estou ansiosa pelo resultado desse novo teste”, falou.