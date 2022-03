Governo do ES anuncia obras de infraestrutura e habitação em Colatina

today4 de março de 2022 remove_red_eye61

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, anunciou nesta sexta-feira, 04, investimentos no município de Colatina de mais de R$ 16 milhões em obras e repasses para projetos (infraestrutura e habitação).

Foram assinados os convênios para execução da recomposição asfáltica em ruas de bairros da cidade, bem como construção de muro de contenção na Rua Monsueto Zucaratto, no bairro Bela Vista, e ainda autorizada a obra de pavimentação do acesso ao Aeroporto de Colatina com revestimento de REVSOL.



Em sua fala, Casagrande reforçou a importância dos investimentos do Governo do Estado nos municípios. “Estamos fazendo uma obra importante no Polo Industrial de Colatina. Nossa tarefa é cuidar das pessoas. É uma decisão nossa a realização dessas ações e obras, contudo, antes é preciso que se tenha um planejamento para tudo isso ser possível. Nosso governo não deixa para amanhã o que podemos fazer hoje. A população nos cobra bastante porque sabe que realizamos muito. Esses investimentos serão fundamentais para Colatina e tenho certeza que irão mudar a vida das pessoas que moram aqui, que é um município polo desta região”, pontuou.



O prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, destacou que essas obras foram escolhidas pelos colatinenses como prioritárias. “Estão sendo executadas as obras que a população de Colatina escolheu. Estamos juntos pensando no futuro e esse projeto necessita de continuidade para fazer o Espírito Santo cada vez mais forte. Queremos olhar para este Estado e o município daqui a 20 anos e ver que os nossos sonhos se tornaram realidade. Estamos juntos para construir esse projeto que vai transformar o nosso Estado no melhor da Federação”, declarou.



CONVÊNIOS ASSINADOS

– Execução de recomposição asfáltica de ruas, além da Avenida das Nações, no bairro Colatina Velha. Com investimento de R$ 6,7 milhões, as intervenções vão melhorar a condição das atuais vias públicas, já desgastadas em função da vida útil e do intenso tráfego veicular, devido ao fato de servirem de ligação entre importantes bairros do município e de serem rotas para acesso às cidades vizinhas.



– Construção do muro de contenção na rua Monsueto Zucaratto, no bairro Bela Vista: valor estimado de R$ 3,2 milhões. Visa eliminar o risco de desabamento e interdição da via e também viabilizar a reforma do campo de futebol da comunidade.



– Repasse de R$ 2,4 milhões para construção de 32 unidades habitacionais de interesse social, no bairro Ayrton Senna. O recurso proveniente do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB/ES) faz parte do Programa Estadual “Nossa Casa”. Os candidatos a beneficiários serão indicados pelo município, respeitando os critérios de priorização e procedimentos de seleção contidos na Resolução do CGFEHAB nº 022/2014, do FEHAB/ES.



MAIS INVESTIMENTOS

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), vai realizar a pavimentação do acesso ao Aeroporto de Colatina com revestimento de REVSOL, em mais uma ação do Programa Terra Firme. A iniciativa visa ampliar a atuação do Programa “Caminhos do Campo” na pavimentação de estradas rurais com a utilização do REVSOL – através de parceria com a empresa ArcelorMittal, possibilitando revestir as estradas rurais a baixo custo. O investimento é pouco superior a R$ 3 milhões.



O objetivo do Programa Terra Firme é adequar e pavimentar as estradas rurais do Estado, oferecendo às áreas com maior densidade da agricultura familiar uma melhor trafegabilidade para os veículos que realizam o escoamento da produção, redução de custos e perdas de produtos perecíveis, além de facilitar a mobilidade da comunidade, especialmente a rural, além de desenvolver o agroturismo.



Por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado repassou outros R$ 748 mil à Prefeitura de Colatina. Desse total, R$ 500 mil são destinados à elaboração da carteira de projetos estruturantes e o restante será aplicado na construção de muro de contenção no Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Nossa Senhora Aparecida.



CRJ COLATINA

Ainda no município, o governador Casagrande visitou o imóvel que vai sediar o Centro de Referência das Juventudes (CRJ) de Colatina. O espaço, que, em breve, vai ser reformado para oferecer serviços públicos gratuitos às juventudes, fica ao lado do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Ayrton Senna. Durante a visita, jovens da cidade grafitaram uma parede da edificação.



O CRJ Colatina vai ofertar uma gama de serviços voltados para as juventudes, buscando ampliar a garantia de direitos e diminuir os índices de crimes violentos sofridos e cometidos por jovens. O destaque vai para a oferta de cursos; oficinas para a geração de renda; atividades de esporte, cultura e lazer; acompanhamento integral de jovens para a construção de planos de vida e de trabalho; internet e o uso de computadores para estudo e trabalho.