Governo do ES e DNIT assinam termo de Transferência da Reta do Aeroporto

today3 de fevereiro de 2021 remove_red_eye22

O Governo do Espírito Santo e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) formalizaram, nesta quarta-feira (03), o Termo de Transferência do trecho da Rodovia BR-101/ES, conhecido como a “Reta do Aeroporto” (do Km 0,0 ao Km 2,9), bem como suas benfeitorias e acessórios que serão incorporados à malha rodoviária. Com a assinatura do termo, o Governo do Estado poderá iniciar as obras do Trevo de Carapina, que contemplam a ampliação do número de faixas e a construção de um viaduto entre os municípios de Vitória e Serra.

A assinatura do termo foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do governador Renato Casagrande e contou ainda com a participação do secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, e do superintendente do DNIT no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto.

“Estamos realizando um ato simbólico de transferência do trecho da BR-101/ES, no qual faremos um investimento importante de R$ 76 milhões até o Viaduto de Carapina. Necessitávamos dessa transferência por se tratar de um trecho federal. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que autorizou a receber esse trecho. O Brasil passa dentro da Serra e enquanto o Contorno do Mestre Álvaro não fica pronto, essa obra dará um melhor fluxo naquela área de Carapina”, destacou o governador Renato Casagrande.

“Essa transferência é uma tratativa que temos discutido com a Semobi, que agora chega a etapa final. O trecho de 2,9 quilômetros é um corredor importante, onde circulam cerca de 55 mil veículos por dia. Um trecho que necessita de atenção e com esse instrumento selamos essa parceria e, definitivamente, transferimos ao Governo do Estado para que possa oferecer um serviço melhor”, acrescentou o superintendente do DNIT.

No último dia 28 de dezembro, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), autorizou o início da execução das obras do Trevo de Carapina, no município da Serra. O vencedor da licitação foi o consórcio Trevo Carapina, que vai executar os serviços pelo valor de R$ 76,53 milhões.

“A empresa já está desenvolvendo os projetos e em breve iniciaremos a mobilização e montagem do canteiro de obras. Ainda no primeiro semestre deste ano, a obra propriamente dita deve ser iniciada pelo trecho da Reta do antigo Aeroporto”, explicou o secretário Fábio Damasceno.

As obras do Trevo de Carapina são uma das prioridades do Governo do Estado na área da Mobilidade e serão contratadas via Regime Diferenciado de Contratação (RDC), em que a empresa fica responsável pela execução dos projetos básico e executivo, além das obras. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de dois anos, sendo que os primeiros cinco meses são dedicados aos projetos.

Entre as intervenções previstas, o trecho da BR-101 passará a contar com três faixas por sentido desde o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais. Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios), eliminando o semáforo de conversão – hoje existente. Além disso, a região também receberá obras de urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias.