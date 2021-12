Governo do ES entrega equipamentos do Programa Terra Firme para 34 municípios

today21 de dezembro de 2021 remove_red_eye70

O Governo do Estado entregou 52 equipamentos agrícolas para 34 municípios capixabas, na manhã desta terça-feira (21), em solenidade realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra. O governador do Estado, Renato Casagrande, participou da entrega, que faz parte do Programa Terra Firme, criado com o objetivo de auxiliar nos trabalhos dos Centros de Distribuição de Revsol dos municípios.

Casagrande destacou a importância da parceria entre Estado e municípios para mudar a vida das comunidades: “Esse Estado tem um governo que faz parceria com os 78 municípios. Agora chegou a hora dos municípios. Veja como é bom quando o município está organizado, conseguindo dar passos largos ao futuro. Temos realizado importantes ações na agricultura. Fizemos 123 quilômetros de calçamento rural em três anos, uma atividade que muda a vida da comunidade, além de inúmeras pontes, e já estamos chegando a 100 quilômetros de Revsol. Também temos dado apoio à infraestrutura rural, com rodovias pelo interior e todas essas ações para estruturar a agricultura, levando desenvolvimento ao interior, gerando oportunidades aos capixabas”, disse.

Realizado pelo Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), o Programa Terra Firme visa a ampliar a atuação do programa Caminhos do Campo na pavimentação de estradas rurais com a utilização do Revsol. O objetivo é adequar e pavimentar as estradas rurais do Estado, oferecendo às áreas com maior densidade da agricultura familiar uma melhor trafegabilidade para os veículos que realizam o escoamento da produção, redução de custos e perdas de produtos perecíveis, além de facilitar a mobilidade da comunidade, especialmente a rural, e de desenvolver o agroturismo.

Com investimento total de mais de R$ 18 milhões, os 52 equipamentos entregues hoje incluem rolos compactadores, caminhões pipa, caminhões truck basculantes e tratores agrícolas. Posteriormente, também serão entregues quatro pás carregadeiras.

Os equipamentos foram distribuídos aos municípios de Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Aracruz, Atílio Vivacqua, Barra de São Francisco, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Iconha, Irupi, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Rio Bananal, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Viana, Vila Valério e Pedro Canário.