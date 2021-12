Governo do ES entrega mais 33 viaturas para a Polícia Civil

O Governo do Estado entregou, nessa segunda-feira (13), 33 novas viaturas para a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). A solenidade ocorreu no pátio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória. Todos os veículos são descaracterizados e vão reforçar as frotas das delegacias de polícia da Capital e do interior do Estado.

As novas viaturas são modelo Renault Logan 1.6, com valor unitário de R$ 68.486,92. O investimento total, de mais de R$ 2,2 milhões, foi viabilizado por meio de emenda parlamentar da bancada federal do Espírito Santo.

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, essa é mais uma entrega que demonstra o compromisso do governador Renato Casagrande com a reestruturação das forças policiais. Além disso, fez um agradecimento aos parlamentares capixabas pelo apoio que tem sido dado ao Governo.



“Já são cerca de R$ 50 milhões da bancada federal do Espírito Santo, destinados somente à Segurança Pública. Isso mostra que estamos unidos em busca de um mesmo objetivo, que é retomar tudo o que foi feito na primeira edição do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, pelo governador Renato Casagrande. Investimentos em estrutura não param, os concursos públicos foram retomados e seguimos trabalhando para entregar um serviço cada dia melhor no Espírito Santo”, afirmou.



Para o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, esta entrega soma-se a todas as outras já realizadas na atual gestão, demonstrando a seriedade com a qual o governador Renato Casagrande trata as necessidades da Segurança Pública.



“O que temos a declarar são palavras de gratidão, pois nunca antes vimos tantos investimentos em Segurança Pública. O povo capixaba agradece, e a Polícia Civil também agradece, pois cada nova viatura, cada nova pistola, cada equipamento adquirido representa mais qualidade no serviço policial, mais capacidade investigativa e mais resolutividade de crimes”, declarou.