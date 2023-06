Casagrande participa de lançamento de aplicativo para impulsionar doação no Estado

today14 de junho de 2023 remove_red_eye76

Nesta quarta-feira (14 de junho) é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue e o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa) e do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), lançou um aplicativo para incentivar e facilitar a doação de sangue: o Gota de Vida. O aplicativo está disponível de forma gratuita e pode ser baixado nos celulares e tablets, por meio das lojas App Store (iOS) e no Google Play (Android).

Desenvolvido em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Espírito Santo (Hemoes), o aplicativo Gota de Vida foi apresentado à população durante uma ação que aconteceu na manhã desta quarta-feira (14), no Hemocentro de Vitória, com a participação do governador do Estado, Renato Casagrande, e do secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

“O aplicativo vem em uma boa hora neste Dia Mundial do Doador de Sangue. O aplicativo é uma facilidade para aquelas pessoas que são doadoras, mas também para aqueles que querem doar e têm alguma dúvida. Quem doa sangue salva muitas vidas e é muito bom que a gente possa mobilizar, motivar e incentivar as pessoas a fazerem esse ato de amor com o próximo”, declarou o governador Casagrande.

Durante o lançamento do aplicativo, o secretário Miguel Duarte doou sangue e destacou a importância desse ato, além do ganho do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba com o novo aplicativo. “A doação é a demonstração de amor ao próximo e pode salvar diversas vidas. Com a implantação do aplicativo Gota de Vida, essa ação fica ainda mais fácil e possibilita a comunicação mais próxima e assertiva com o voluntário. O objetivo principal é aumentar o número de doações no Estado”, salientou.

Para o diretor do ICEPi, Fabiano Ribeiro, o incentivo do Governo do Estado no desenvolvimento científico e tecnológico capixaba está garantindo a implantação de novos projetos que fortalecem o SUS e possibilitam maior acesso aos serviços.

“Nos últimos cinco anos, o Governo do Estado está investindo muito no desenvolvimento científico e tecnológico em território capixaba, cultivando a política de inovação e permanência dos pesquisadores no Espírito Santo. O Gota de Vida é um exemplo desse cenário e o ICEPi é uma instituição de Ciência, Inovação e Tecnologia na área da saúde que fomenta diversos projetos na rede estadual”, ressaltou Fabiano Ribeiro.

Enquanto a equipe do Governo esteve presente no Hemoes para o lançamento do aplicativo, 120 pessoas compareceram ao Hemocentro de Vitória para a doação de sangue. Dessas, 80 foram classificadas como aptas para a ação, sendo coletada uma bolsa de cada voluntário — os dados são de coletas realizadas até as 12 horas.

Na oportunidade, durante o evento, a equipe do ICEPi explicou ao público as principais funcionalidades do App Gota de Vida, como a possibilidade de agendamento on-line e o acompanhamento do estoque de sangue, além de tirar dúvidas sobre a ferramenta.

Também estiveram presentes no lançamento do aplicativo o subsecretário de Estado de Atenção à Saúde, Tadeu Marino; o subsecretário de Estado de Contratualização em Saúde, Alexandre Aquino; a superintendente da Região Metropolitana, Cybeli Pandini; a gerente de Inovação do ICEPi, Isabela Oliveira; a gerente de Ensino do ICEPi, Bárbara Farias; entre outros profissionais da Sesa e do ICEPi.

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou do lançamento do aplicativo gratuito Gota de Vida.

Gota de Vida: como funciona

O aplicativo Gota de Vida foi estruturado com diversas funcionalidades que garantem o melhor entendimento da população sobre os requisitos necessários para ser um doador de sangue, além de proporcionar uma experiência gamificada, que estimula a doação regular e também a captação de novos voluntários, sendo tudo em um sistema parecido com uma rede social.

Na plataforma, também é possível agendar o dia e horário da doação, verificar o estoque de sangue de cada tipo sanguíneo, acessar o mapa do Hemoes, dos hemocentros regionais e da unidade de coleta da rede pública, assim como acompanhar a contagem regressiva para a próxima doação.

Um dos desenvolvedores do projeto, Fábio Alvarenga, explicou que a ferramenta foi criada de forma intuitiva, didática e dinâmica para que as pessoas tenham maior facilidade no agendamento e acompanhamento das doações realizadas. “O aplicativo foi desenvolvido no período de um ano e meio e, nos próximos meses, passará por incrementos de acordo com o retorno e a demanda apresentados pelos usuários”, disse.

O aplicativo está disponível de forma gratuita e pode ser baixado nos celulares e tablets, por meio das lojas App Store e na Google Play.

Inovação e experiência tecnológicas aos doadores

Durante a triagem para realizar a doação de sangue no Hemocentro de Vitória, nesta quarta-feira (14), a estudante de Técnico em Enfermagem Pâmela Pinheiro, de 24 anos, conheceu o aplicativo Gota de Vida e relatou a importância da inovação para os doadores de todo o Estado.

“É a primeira vez que vejo uma ferramenta com esse foco e fiquei muito entusiasmada. O aplicativo proporciona o conhecimento de forma lúdica e, com isso, acaba mobilizando as pessoas para o ato da doação, que é muito importante para a sociedade. É uma grande inovação para todos nós”, disse a doadora Pâmela Pinheiro.

Para a autônoma Mariana Dettmann, de 37 anos, o aplicativo é simples de usar, intuitivo e, segundo ela, vai facilitar bastante, principalmente por morar no interior do Estado. “No App, encontramos todas as informações na palma da mão. O diferencial é a comunidade de doadores, com a possibilidade de realizar pedidos de doação de sangue”, comentou.