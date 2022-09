Governo do ES lança editais de fomento à pesquisa capixaba com investimento de R$ 35 milhões

today6 de setembro de 2022 remove_red_eye77

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), lançou três chamadas públicas com o objetivo de fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação no Espírito Santo. Os três editais somam um investimento de R$ 35 milhões e já estão com as inscrições abertas.

As chamadas são:

“Com esse investimento, queremos não só apoiar, mas também fortalecer a pesquisa científica, tecnológica e de inovação capixaba. A proposta é estimular cada vez mais jovens a se aventurarem pela área científica com bons laboratórios para trabalhar. Laboratórios que estejam equipados com tecnologia de ponta. Também visa a oferecer para o pesquisador, aquele iniciante e de carreira, que continue seus projetos de pesquisa aqui no Estado. Dessa forma, o Estado passa a ter mais profissionais altamente capacitados e, em consequência, o desenvolvimento passa a ser ainda maior”, comentou a diretora-presidente da Fapes, Cristina Engel.

Confira abaixo o detalhamento de cada chamada pública

O Edital 19/2022 – Chamada de Apoio a Núcleos Capixabas de Excelência em Pesquisa

Com o objetivo principal de apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa científica e tecnológica em qualquer área do conhecimento, a chamada 19/2022 da Fapes vai selecionar projetos desenvolvidos em núcleos de excelência de pesquisa coordenados por bolsistas de produtividade em pesquisa (PQ) ou produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora (DT) nível 1, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Os bolsistas devem ser vinculados às instituições de Ensino ou Pesquisa localizadas no Estado.

A submissão de propostas pode ser feita até o dia 30 de setembro, por meio da plataforma www.sigfapes.es.gov.br. A Fapes destina R$ 15 milhões para apoiar os projetos de pesquisa que serão selecionados no edital. O recurso é oriundo do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec).

Os projetos devem ser divididos entre duas modalidades, de acordo com o edital:

Pesquisa experimental: projeto de natureza experimental, das áreas das ciências exatas, biológicas ou tecnológica, que sejam munidos de experimentos reais para comprovar uma teoria, apontando a veracidade ou não da mesma, e que exigem a utilização de infraestrutura laboratorial, equipamentos e reagentes mais dispendiosos. Na pesquisa experimental, variáveis relacionadas ao objeto do estudo são manipuladas/testadas para entender como ou por que determinado fenômeno é produzido.

Pesquisa não-experimental: projeto de natureza observacional, no qual as variáveis de interesse do estudo são observadas ou mensuradas como ocorrem naturalmente. Na pesquisa não-experimental, o estudo dos fenômenos é conduzido sem a intervenção sistemática do pesquisador. Exemplos são pesquisas de levantamento em que os próprios participantes respondem a questionários ou escalas sobre seus comportamentos, ou pesquisas fundamentadas em observação naturalística, comportamental, epidemiológica ou populacional. Via de regra não requerem equipamentos ou reagentes dispendiosos.

O Edital 20/2022 – Chamada de Apoio a Núcleos Capixabas Emergentes em Pesquisa

A chamada 20/2022 vai apoiar projetos de Pesquisa Científica, Tecnológica ou de Inovação (PD&I), em todas as áreas do conhecimento, coordenados por pesquisadores que sejam bolsistas de produtividade (PQ ou DT) nível 2 do CNPq e que tenham vínculo com instituições de Ensino Superior ou Pesquisa localizadas no Espírito Santo. O apoio visa a contribuir para o fortalecimento e a consolidação de núcleos emergentes sediados nessas instituições.

Estão disponibilizados para o edital R$ 10 milhões oriundos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec). O prazo para inscrição de propostas segue até o dia 30 de setembro. A submissão deve ser feita no site www.sigfapes.es.gov.br.

Assim como o edital 19/2022, as propostas submetidas nesta chamada devem ser classificadas em duas modalidades: pesquisa experimental e pesquisa não-experimental.

O Edital 21/2022 – Apoio à Infraestrutura de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Laboratórios Interdisciplinares

O edital vai selecionar projetos para apoiar a instalação, a modernização, a readequação ou a recuperação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica, indispensável para execução de atividades de PD&I em laboratórios interdisciplinares situados em instituições de Ensino Superior e/ou Pesquisa localizadas no Espírito Santo.

Podem submeter propostas os pesquisadores que sejam doutores e tenham vínculo com instituições de Ensino Superior ou Pesquisa capixaba. A submissão pode ser feita até o dia 30 de setembro, por meio da plataforma SigFapes (www.sigfapes.es.gov.br). As propostas devem estar ligadas a pelo menos duas subáreas do conhecimento do CNPq, conforme o edital.

Ao todo, R$ 10 milhões estão disponíveis para a chamada pública, sendo que cada proposta deve ter o valor máximo de R$ 250 mil. O recurso é oriundo do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec) e 30% do valor total, ou seja, R$ 3 milhões estão destinados a custear as propostas vinculadas as instituições localizadas no interior do Estado.

A chamada tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento e a melhoria das atividades dos laboratórios interdisciplinares existentes e a criação de novos laboratórios com essa finalidade.