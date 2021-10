ES reúne empresas participantes do Programa de Qualificação para Exportação

Na tarde desta quarta-feira (27) o governador do ES, Renato Casagrande, se reuniu com representantes de empresas que participaram do Ciclo 2019-2021 do Programa de Qualificação para Exportação no Espírito Santo (PEIEX-ES) para apresentar os resultados do programa.



Ao longo do ciclo, 200 empresas receberam informações importantes para que possam levar produtos e serviços de origem capixaba para o exterior de forma eficiente e profissional.



O PEIEX-ES é desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), em parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).



“Nós compreendemos a importância da produção local. Quando uma pequena indústria começa a exportar, ela gera novos empregos e também gera riqueza para nosso Estado. Isso é muito importante nesse momento em que o Brasil passa por tantas incertezas e que necessita da criação de empregos. Nosso país ainda é muito desigual e exporta muito pouco. Temos um Estado organizado, com boa gestão fiscal, com Nota A do Tesouro Nacional, somos o 5° Estado mais competitivo do País e isso atrai os investidores”, pontuou o governador Casagrande.



O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, frisa que a economia capixaba tem um dos melhores ambientes para negócios do País e estimular o empreendedorismo, com a criação de novas oportunidades, é uma das premissas do Governo do Estado. “Temos produtos de alta qualidade e empresas regionais de diferentes portes, como Microempresa (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempresa Individual (MEI), interessadas em crescer e expandir, precisando apenas de uma oportunidade como esta. O programa é um estímulo para as empresas melhorarem seu posicionamento no mercado estrangeiro ou ajudá-las a entrar no segmento do comércio internacional. Desejo sucesso a todos os participantes”, concluiu o secretário.



Entre os setores que tiveram maior número de participantes do PEIEX-ES no Espírito Santo, estão: Alimentos e Bebidas Não Alcóolicas; Moda e Vestuário; Rochas Ornamentais e Relacionados; Higiene Pessoal e Cosméticos; Bebidas Destiladas e Vinhos; Café, Máquinas e Equipamentos; Móveis, Casa e Construção; Cerveja, além de Animais e Produtos Relacionados e Serviços.



O evento contou ainda com uma área para expositores.