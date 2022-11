Governo do Estado abre concurso público para o cargo de Analista do Executivo

today3 de novembro de 2022 remove_red_eye43

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (03), o Edital Nº 035/2022 de abertura de concurso público para o provimento de 200 vagas do cargo de Analista do Executivo.

Para concorrer a uma das vagas o candidato precisa ter concluído curso de Nível Superior Bacharelado em uma das seguintes formações: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Artes Plásticas ou Artes Visuais, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social, Direito, Educação Física, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, História, Letras ou Literatura, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação ou Ciências da Computação ou Engenharia da Computação). Também será necessário apresentar registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional, quando houver.

A remuneração inicial para o cargo de Analista do Executivo é de R$ 6.582,60. Além disso, é concedido auxílio alimentação no valor de R$ 300. A jornada de trabalho para o cargo é de 40 horas semanais. Os candidatos selecionados serão alocados nas secretarias e autarquias do Estado para atuação em áreas de gestão.

“Esse concurso é muito importante, pois possibilitará a estruturação e reforço de diversas atividades na área de gestão, essenciais a uma melhor prestação de serviços à sociedade capixaba. O último certame para o cargo de Analista do Executivo foi realizado há 10 anos”, destacou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

Como se inscrever

As inscrições começam às 16 horas do próximo dia 09 de novembro e vão até as 16 horas do dia 13 de dezembro de 2022 e podem ser efetuadas pelo site da banca organizadora – www.institutoconsulplan.org.br. A taxa para se inscrever no concurso é de R$ 68,00.

Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), conforme a Lei Estadual nº 9.652/2011; doador de medula óssea (Lei Estadual nº 10.607/2016); isento de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física e que comprove a soma da renda familiar mensal de até dois salários mínimos (Lei Estadual nº 10.822/2018); eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que prestarem serviços no período eleitoral (Lei Estadual nº 11.196/2020); pessoas com deficiência (Lei Estadual nº 11.233/202); doador de sangue (Lei Estadual nº 11.635/2022).

Etapas do concurso

A seleção será realizada por meio de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório. As provas serão realizadas nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina, conforme opção realizada pelo candidato no ato da inscrição. A aplicação das provas tem data inicialmente prevista para o dia 22 de janeiro de 2023.

Confira o Edital aqui