Governo do Estado abre mais de 1.100 vagas gratuitas em cursos técnicos

today10 de junho de 2026 remove_red_eye101

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), abriu inscrições para o processo seletivo que oferece 1.105 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) do Espírito Santo.

As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de João Neiva, Vargem Alta, Castelo e Vila Velha e abrangem áreas de grande demanda profissional, como saúde, tecnologia, administração, comunicação, moda e gastronomia. A iniciativa amplia o acesso à educação profissional gratuita e fortalece a formação de mão de obra qualificada para atender às demandas do mercado de trabalho capixaba.

As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 do próximo dia 28 de junho, por meio do portal de seleção de alunos do Governo do Estado. Podem participar do processo seletivo candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio Regular, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) ou obtido certificação por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), além de concluintes da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio, em qualquer rede de ensino.

Também podem concorrer às vagas estudantes que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio Regular ou a 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde que apresentem a Declaração de Compatibilidade de Horário no ato da matrícula. No caso dos candidatos oriundos do CEEJA ou do Encceja, a certificação deverá estar concluída.

O processo seletivo é válido para ingresso nos cursos técnicos ofertados no segundo semestre letivo de 2026. A seleção será realizada com base nas médias finais das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática constantes no histórico escolar, sem a necessidade de prova. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 30 de junho, a partir das 16 horas.

De acordo com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Jales Cardoso Soares Junior, a iniciativa amplia o acesso à educação profissional pública e fortalece a formação de mão de obra qualificada para atender às demandas do desenvolvimento econômico capixaba.

“Estamos oferecendo oportunidades para que jovens e adultos ampliem suas perspectivas profissionais por meio de uma formação técnica de qualidade, gratuita e alinhada às necessidades do mercado de trabalho”, destacou o secretário.

As aulas ocorrerão nos turnos matutino, vespertino e noturno, com cargas horárias que variam entre 800 e 1.600 horas. Do total de vagas ofertadas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PCD), em conformidade com a legislação vigente.

CEETs participantes

CEET Talmo Luiz Silva (João Neiva) – 235 vagas

CEET Giuseppe Altoé (Vargem Alta) – 105 vagas

CEET Emílio Nemer (Castelo) – 250 vagas

CEET Vasco Coutinho (Vila Velha) – 515 vagas

Cronograma

Inscrições: 10 a 28 de junho de 2026

Resultado: 30 de junho de 2026, a partir das 16h

Matrículas dos classificados: 02 a 06 de julho de 2026

Matrículas dos suplentes: 07 a 10 de julho de 2026

Início das aulas: 22 de julho de 2026

Serviço

Processo Seletivo CEETs 2026/2

Vagas ofertadas: 1.105

Inscrições: até 28 de junho de 2026

Edital e inscrições: www.selecaoaluno.es.gov.br