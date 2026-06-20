Governo do Estado anuncia mais de R$ 4 milhões para creche em Anchieta

today20 de junho de 2026 remove_red_eye80

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, cumpriu agenda nesta sexta-feira (19) em Anchieta, onde entregou uma importante obra de mobilidade urbana e anunciou novos investimentos para a educação infantil do município. As ações contemplam a pavimentação da Rodovia ES-146, que liga a sede municipal à comunidade de Chapada do A, e a destinação de R$ 4,1 milhões para a reforma e ampliação da Creche Francisco Giusti.

A nova pavimentação da ES-146 abrange um trecho de 3,3 quilômetros entre o centro de Anchieta e a comunidade de Chapada do A. Executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a obra recebeu investimento aproximado de R$ 4 milhões e incluiu a implantação de pavimentação em blocos intertravados de concreto, sistema de drenagem e meio-fio.

Segundo o Governo do Estado, a intervenção proporciona melhores condições de trafegabilidade e segurança para moradores, produtores rurais e motoristas que utilizam a via diariamente, além de facilitar o escoamento da produção agrícola local.

Durante a cerimônia, o governador destacou a importância dos investimentos para a melhoria da qualidade de vida da população capixaba.

“Estamos entregando uma nova rodovia com mais segurança e mobilidade para os capixabas e, ao mesmo tempo, garantindo recursos para ampliar uma creche que atende famílias e crianças do município. São investimentos que, embora em áreas diferentes, têm o mesmo objetivo: melhorar a vida das pessoas”, afirmou Ricardo Ferraço.

O diretor-geral do DER-ES, Edmar Fraga Rocha, ressaltou que a obra reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento dos municípios.

“Essa intervenção garante mais conforto, segurança e mobilidade para quem utiliza a rodovia diariamente, além de contribuir para o crescimento econômico e social da comunidade”, destacou.

Investimento na educação infantil

Além das melhorias na infraestrutura viária, o Governo do Estado autorizou o repasse de R$ 4,1 milhões para a reforma e ampliação da Creche Francisco Giusti, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil (Funpaes).

O projeto prevê a modernização da estrutura da unidade, adequações às normas de acessibilidade, segurança e condições sanitárias, além da ampliação da capacidade de atendimento. As melhorias também contemplam espaços pedagógicos e áreas destinadas à alimentação escolar.

De acordo com a secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, o investimento contribuirá para ampliar o acesso à educação infantil e melhorar a qualidade do atendimento oferecido às crianças e suas famílias.

“O Funpaes tem sido uma ferramenta essencial para apoiar os municípios na ampliação e qualificação da educação infantil. Em Anchieta, esse investimento permitirá modernizar a creche, ampliar vagas e oferecer um ambiente mais adequado para o desenvolvimento das crianças”, afirmou.

As iniciativas fazem parte da estratégia do Governo do Estado de ampliar os investimentos em infraestrutura e educação nos municípios capixabas, promovendo desenvolvimento regional e melhoria dos serviços públicos oferecidos à população.

foto Cid Costa/Governo-ES