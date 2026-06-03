Governo do Estado anuncia mais de R$ 6 milhões em obras e investimentos para Itapemirim

today2 de junho de 2026 remove_red_eye76

O governador Ricardo Ferraço anunciou, nesta terça-feira (2), um pacote de investimentos para o município de Itapemirim, incluindo obras de pavimentação, drenagem, contenção de encostas e ações voltadas à educação. O anúncio foi feito durante solenidade realizada na Vila de Itapemirim, ao lado do prefeito Geninho Alves.

Entre as intervenções autorizadas estão as obras de pavimentação e drenagem das ruas Goiânia e Juscelino Kubitschek, no distrito de Itaoca, além da Rua Projetada, no bairro Bom Será. As melhorias contam com investimento de R$ 3,7 milhões e incluem a implantação de pavimentação em blocos de concreto, construção de calçadas, meio-fio, redes de drenagem e esgotamento sanitário.

Durante o evento, o governador destacou a parceria entre Estado e município para a execução de obras estruturantes.

“Estamos autorizando importantes obras de infraestrutura, como drenagem, pavimentação e contenção de encostas, além de investimentos na educação. O nosso compromisso é melhorar a vida das pessoas e apoiar o desenvolvimento de Itapemirim”, afirmou Ricardo Ferraço.

Também foi autorizada a construção de seis muros de contenção nos bairros Rosa Meireles e Vila Nova. As obras serão executadas com recursos do Fundo Cidades e somam mais de R$ 2,4 milhões em investimentos. A expectativa é beneficiar diretamente mais de 140 famílias, reduzindo riscos de deslizamentos e erosões em áreas classificadas como de alto risco pela Defesa Civil Municipal.

No bairro Rosa Meireles serão construídos cinco muros de contenção nas ruas Orquídeas e Açucena. Já em Vila Nova, a intervenção contemplará a Rua Azaleia, incluindo ainda sistemas de drenagem e melhorias urbanas.

Além das obras de infraestrutura, o governador autorizou a celebração de convênio para a conclusão da Escola Elvira Meale Lesqueves, reforçando os investimentos na rede educacional do município.

Ricardo Ferraço também anunciou a construção de uma nova creche no distrito de Garrafão, ampliando a oferta de vagas na educação infantil e fortalecendo o atendimento às famílias da região.

Outro projeto anunciado para o município é a construção de uma rodovia de contorno em Itaipava, que deverá retirar o tráfego pesado da área urbana e contribuir para a mobilidade e o desenvolvimento econômico local.

Segundo o Governo do Estado, os investimentos integram a estratégia de fortalecimento da infraestrutura urbana, da segurança em áreas de risco e da ampliação da rede pública de educação em Itapemirim.

foto Cid Costa/Governo-ES