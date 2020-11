Governo do ES anuncia novidades na Chamada Pública Escolar 2021

Os estudantes das mais de 440 escolas da Rede Pública Estadual iniciam nesta quarta-feira (18) a primeira etapa da Chamada Pública Escolar 2021, com a rematrícula e/ou solicitação de transferência interna dos alunos que já são da Rede. Essa etapa segue até o dia 09 de dezembro e deve ser feita, assim como todas as demais etapas da Chamada Pública, de forma on-line pelo site da Sedu, no endereço www.sedu.es.gov.br. Em caso de dúvidas, o aluno deve procurar a secretaria da sua unidade de ensino ou as Superintendências Regionais de Educação.



Todo o cronograma, que inclui ainda a pré-matrícula e efetivação da matrícula, foi divulgado pelo Governo do Estado, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado e anúncios nas redes sociais. As novidades também foram apresentadas em uma transmissão ao vivo feita pelo governador Renato Casagrande, ao lado do secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.



Para este ano, a Secretaria da Educação (Sedu), além de toda a organização para atender à expectativa de oferta de 285 mil vagas, anunciou novidades como a ampliação da oferta do Ensino em Tempo Integral, com mais 31 escolas nessa oferta de ensino; a criação da 4ª série do Ensino Médio; a expansão da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com a SEJA+; e alterações dentro do processo da Chamada, como a lista de suplência para candidatos não alocados, a obrigatoriedade do CPF do estudante para efetivação da chamada pública escolar e a ampliação da carga horária (de 800 para 1.000 horas) nas escolas de Ensino Médio de todo o Estado e nas unidades que ofertam o Ensino Fundamental II da Grande Vitória, dentro da proposta de expansão do Novo Ensino Médio Capixaba.



“São diversos e importantes anúncios na área da educação para o ano que vem. O ano de 2020 foi duro, mas estamos levando conteúdo a boa parte dos alunos. Lançamos hoje a Chamada Pública para rematrícula, que começa hoje. No próximo ano, precisamos recuperar o ano de 2020. A educação é a melhor arma para que possamos vencer o crime, gerar oportunidades e esses anúncios são importantes para que possamos continuar melhorando os resultados nessa área”, comentou o governador Casagrande.



O secretário Vitor de Angelo destacou a ampliação da oferta do Tempo Integral na Rede. “Teremos mais 31 escolas com a oferta de Tempo Integral em um total de 49 municípios, teremos então dois terços dos municípios capixabas com essa modalidade de ensino. Inclusive 15 deles começam a oferecer o Tempo Integral a partir de 2021”, disse.



Outra novidade destacada é a oferta da 4ª série do Ensino Médio, de forma excepcional no próximo ano. “Diante à pandemia da Covid-19, os alunos que finalizaram a 3ª série do Ensino Médio e que quiserem fazer um reforço dos estudos poderão continuar ao longo do ano na Educação Básica. É uma forma de atender àqueles que possam se sentir prejudicados, mas, sobretudo, para se prepararem para o Enem”, reforçou.



Confira o Cronograma:

Solicitação de Rematrícula e/ou Solicitação de Transferência Interna 18/11/2020 a 09/12/2020 Solicitação de Pré-Matrícula 10/12/2020 a 28/12/2020 Divulgação do resultado da Rematrícula e Transferência Até 11/01/2021 Efetivação da matrícula dos alunos proveniente das etapas Transferência Interna e Pré-matrícula De 12/01/2021 a 25/01/2021 Chamamento dos alunos constantes na lista de suplência De 26/01/2021 a 12/02/2021

Clique aqui e confira o Guia de Informações de como proceder em cada fase



Veja as novidades em 2021

Aumento da oferta de Tempo Integral

– 31 novas unidades de ensino com oferta de Tempo Integral;



– Ampliação de mais 9.195 vagas no tempo integral;



– 15 novos municípios capixabas passam a ter essa oferta (Santa Maria de Jetibá, Castelo, Atílio Vivácqua, Pancas, Itarana, Marilândia, Irupi, Apiacá, São José do Calçado, Dores do Rio Preto, João Neiva, Ibiraçu, Nova Venécia, Pinheiros e Conceição da Barra), perfazendo o total de 49 cidades e 93 unidades escolares com essa oferta;



– Outra novidade é também o Modelo Propedêutico (tradicional), com carga horária de 7h diárias, sem a oferta de curso técnico integrado. Essa oferta existirá em alguns municípios, tanto para os estudantes do Ensino Fundamental II, quanto do Ensino Médio. Em alguns municípios (ver relação de escolas com oferta de Tempo Integral e EJA), ainda existirá a oferta do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio Integral, com 10 novos cursos, atendendo a um total de 40 escolas, com diversidade de cargas horárias e modelos;



São eles: Comunicação Visual, Controle Ambiental, Informática, Modelagem do Vestuário, Multimídia, Química, Rede de Computadores, Segurança do Trabalho, Teatro e Vendas. E os demais que já eram oferecidos: Administração, Agropecuária, Comércio, Eletrotécnica, Logística, Manutenção e Suporte em Informática, Marketing, Mecânica, Produção de Áudio e Vídeo e Recursos Humanos.



Sendo assim, em 2021 a Rede Estadual de ensino terá na modalidade de Tempo Integral: 30 escolas de 7h com curso técnico, sendo 17 novas escolas; 9 escolas de 7h propedêutica (que são sem curso técnico); 10 escolas de 9h30 com curso técnico; e 45 escolas de 9h30 sem curso técnico.



Clique aqui e confira a lista de escolas com oferta de Tempo Integral



Criação da 4ª série do Ensino Médio

– Ofertada em caráter excepcional, exclusivamente para o ano letivo de 2021, e opcional para o estudante, a nova série visa à continuidade da 3ª série do Ensino Médio cursada no ano letivo de 2020, nas escolas da Rede Estadual de Ensino;



– Será ofertada em 69 escolas.

Clique aqui e confira a lista de escolas com oferta da 4ª série do Ensino Médio



Expansão da Educação de Jovens e Adultos: SEJA+

– Lançamento do SEJA+, voltado para alunos com interesse em cursar a modalidade EJA durante o dia. Carga horária e organização curricular diferenciada. Oferta de 610 vagas em escolas das Superintendências Regionais de Barra de São Francisco (70), Cariacica (80), Carapina (320) e Guaçuí (140);



– EJA Regular: oferta de 1.795 vagas em escolas das Superintendências Regionais de Barra de São Francisco (380), Guaçuí (1120) e Nova Venécia (295);



– EJA Profissional: oferta de 1.674 vagas em escolas das Superintendências de Afonso Cláudio (120), Cachoeiro de Itapemirim (80), Cariacica (200), Carapina (440), Colatina (200), Guaçuí (320), Linhares (80), Nova Venécia (120); São Mateus (74) e Vila Velha (40);



– Processo de Criação de sete novos NEEJAS sendo: SRE Afonso Cláudio (2), SRE Carapina (2), SRE Guaçuí (2) e SRE Nova Venécia (1);



A EJA tem como principal objetivo a ampliação das oportunidades de acesso à educação, reduzindo as desigualdades educacionais e integrando às políticas de inclusão social.



Clique aqui e confira a lista de escolas com oferta da EJA: SEJA+



Lista de suplência para os candidatos não alocados

– Será feita uma lista unificada com o nome dos alunos que tiverem preferência exclusiva por determinada escola.



Mudanças no processo de transferência interna

– A transferência interna, realizada exclusivamente pelos alunos matriculados na rede estadual em 2020, será permitida aos alunos que vão cursar uma modalidade de ensino que a escola atual não oferece (por exemplo: O aluno terminou o Fundamental I e a escola não oferece Fundamental II).



CPF do estudante passa a ser obrigatório na inscrição nas matrículas da rede pública estadual

– Promoverá maior controle, fluidez e organização no sistema SEGES, evitando inconsistência de dados.



Expansão do Novo Ensino Médio Capixaba

– Ampliação da carga horária nas escolas de Ensino Médio do Espírito Santo e nas unidades que ofertam o Ensino Fundamental II na Grande Vitória. Cerca de 107 mil alunos serão contemplados com a expansão.



Informações e Dúvidas sobre a Chamada Pública Escolar

Contatos das Superintendências Regionais de Educação

AFONSO CLÁUDIO

Avenida Marechal Deodoro, 72, Centro – CEP: 29600-000

(27) 3735-8700 / 3735-8703

Afonso Cláudio, Conceição do Castelo, Laranja da Terra, Brejetuba, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá.

sreafonsoclaudio@sedu.es.gov.br



BARRA DE SÃO FRANCISCO

Rua Prefeito Antonio Valli, 934, Bairro Irmãos Fernandes – CEP: 29800-000

(27) 3756-5158 / 3756-0251

Barra de São Francisco, Águia Branca, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Mantenópolis.

srebarrasaofrancisco@sedu.es.gov.br



CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Rua Professor Quintiliano de Azevedo, 31 – Ed. Guandu Center, 2° e 3° andares – Bairro Guandu – CEP: 29800-000.

(28) 3515-2711/ 3515-2710/ 3515-2712/ 3511-7742/ Fax: 3522-9278

Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Iconha, Vargem Alta, Muqui, Atílio Vivácqua, Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy, Itapemirim, Jerônimo Monteiro e Marataízes.

srecachoeiro@sedu.es.gov.br



CARAPINA

Rua Chapot Presvot, 89, Praia do Canto, Vitória – ES. CEP: 29055-410

(27) 3636-9750/ 3636-9751/ 3636-9766

Vitória, Serra, Santa Teresa e Fundão.

srecarapina@sedu.es.gov.br



CARIACICA

Rua Santa Marta, 01, Campo Grande – CEP: 29146-360

(27)3636-2750/ 3636-2754/ 3636-2751 / 3636-2752

Cariacica, Viana, Marechal Floriano e Santa Leopoldina.

srecariacica@sedu.es.gov.br



COLATINA

Rua Alexandre Calmon, Nº 416, Edifício Golden Center, Centro, CEP: 29700-040

(27) 3722-9711/ 3722-9712/ 3722-9713

Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã, Itaguaçú e Itarana.

sreacolatina@sedu.es.gov.br



GUAÇUÍ

Av. José Alexandre, 713, Centro – CEP: 29560-000

(28) 3553-6610/3553-6612/3553-6613 Fax: 3553-3380.

Guaçuí, Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, São José do Calçado, Apiacá, Iúna, Ibatiba, Ibitirama, Irupi e Muniz Freire.

sreguacui@sedu.es.gov.br



LINHARES

Rua Capitão José Maria, s/n°, Bairro Araça, CEP: 29901-455

(27)3372-7960 / 3372-7969

Linhares, Sooretama, Aracruz, João Neiva, Ibiraçu e Rio Bananal.

srelinhares@sedu.es.gov.br



NOVA VENÉCIA

Praça Jones dos Santos Neves, 175, Centro, CEP: 29830-000

(27) 3752-4261 / 3752-4262 / 3752-4263 / 3752-4268 / 3752-4250 / 3752-4250

Nova Venécia, Boa Esperança, Vila Valério, São Gabriel da Palha, Vila Pavão, Pinheiros, Mucurici, Ponto Belo e Montanha.

srenovavenecia@sedu.es.gov.br



SÃO MATEUS

Avenida Jones dos Santos Neves, s/n°, Centro, CEP: 29930-000

(27) 3767-7662

São Mateus, Pedro Canário, Conceição da Barra e Jaguaré.

sresaomateus@sedu.es.gov.br



VILA VELHA

Rua Santa Luzia, S/N – Praia da Costa – Vila Velha – ES CEP: 29101-040

(27) 3636-3475 / 3636-3476 / 3636-3471 / 3636-3458

Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma e Alfredo Chaves.

srevilavelha@sedu.es.gov.br