Governo do Estado anuncia novos investimentos no município de Viana

today20 de junho de 2023 remove_red_eye92

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou nesta terça-feira (20), o início das obras de recapeamento asfáltico da Rodovia Viana Norte e da Avenida Amazonas, de pavimentação e drenagem em ruas do Bairro Primavera, além de melhorias no sistema de saneamento básico do município de Viana. Também foi anunciada a construção de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) em Morada de Bethânia e Morada de Noronha e ainda foram entregues um caminhão baú para a prefeitura e quatro viaturas para a Guarda Civil Municipal.

“Viana é um município que cresceu muito em logística e temos muitos investimentos em parceria com a prefeitura, principalmente na área de infraestrutura. A Cesan está presente com obras importantes para implementação de abastecimento de água em locais de difícil acesso e também com tratamento de esgotamento sanitário. Várias ruas serão recapeadas, levando mais dignidade à população. Além disso, estamos licitando dois CMEIs e doando essas viaturas para darmos melhores condições de trabalho aos nossos guardas municipais”, disse Casagrande.

Durante a solenidade, o governador assinou a Ordem de Serviço para recapeamento da Rodovia Viana Norte, no bairro Canaã, e da Avenida Amazonas, em Nova Bethânia. Ao todo, serão repassados R$ 3,10 milhões em recursos do Fundo Cidades para as intervenções no trecho de 4,1 quilômetros. Já a pavimentação e a drenagem no bairro Primavera incluem as ruas Principal, A, B, C, D, E, F, G, H e Projetada, somando 1,3 quilômetro, com investimento de R$ 2,26 milhões.

“Com os trabalhos de drenagem, pavimentação e recapeamento, melhoramos a qualidade de vida da população que vai se livrar do acúmulo de água e lama nas vias durante os períodos de chuva e da poeira nos dias de sol. Melhoramos assim as condições de tráfego dos veículos, mas também melhoramos o escoamento de produtos e proporcionamos mais conforto aos motoristas”, explicou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

A secretária destaca ainda que, por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado atua no desenvolvimento dos municípios capixabas, favorecendo o crescimento sistêmico de todas as regiões capixabas. Somente em Viana, o Estado está investindo R$ 24,5 milhões em obras de infraestrutura em diversos bairros, além da aquisição de equipamentos, construção de equipamentos esportivos e de lazer, bem como auxiliando na elaboração de Carteira de Projetos Estruturantes do município.

Casagrande também anunciou a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Viana, além da assinatura da Ordem de Serviço para implementação da oferta de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário do loteamento Vista Linda. Também foi feito o anúncio da licitação para a construção da Barragem dos Imigrantes e assinado o Termo de Compromisso de doação da área da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Marcílio de Noronha.

“Saneamento é saúde, desenvolvimento social, econômico e ambiental. É dar acesso à população aos serviços de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário. O anúncio de hoje faz parte do maior volume de investimento da história em projetos de saneamento, que somados alcançam mais de R$ 4,3 bilhões. Estamos transformando em realidade um projeto de muitos anos, por determinação do nosso governador”, afirmou o diretor-presidente da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Munir Abud.

Ao todo, a Cesan investirá mais de R$ 215 mil. No loteamento Vista Linda serão implantados 1.300 metros de rede de abastecimento e 616 metros de rede de esgoto, que serão instalados para fornecer água potável e coletar os resíduos sanitários da área. Essas medidas vão atender as necessidades de abastecimento de água e esgotamento sanitário no loteamento.

Já a construção da Barragem dos Imigrantes consiste em construir uma “parede de rochas com núcleo de argila” no vale do Rio Jucu para criar um reservatório de água. A barragem terá uma abertura no topo (vertedouro) para liberar a água quando o reservatório estiver muito cheio. Para construir a barragem, o rio será desviado cavando um túnel na margem esquerda. A barragem terá barreiras de proteção tanto acima quanto abaixo dela.

Quando o reservatório estiver cheio, a água sairá através de um canal. Haverá uma torre que permitirá levar a água para outro lugar no futuro. Haverá também uma torre de controle de nível (comportas) próximo da parede onde as pessoas controlarão todo o processo. O investimento contemplará uma população de 1,2 milhão de habitantes. Serão contemplados todos os bairros de Cariacica, parte da ilha de Vitória, Vila Velha e parte de Viana.

Na área da Educação, o governador anunciou o edital da licitação para construção do CMEIs Morada de Bethânia e Morada de Noronha. Serão repassados R$ 2,3 milhões ao Município para execução das obras. Cada unidade terá seis salas de aula, salas administrativas, refeitório, entre outros espaços que possibilitam um ambiente de conforto para alunos e professores.

O município de Viana recebeu a doação de quatro viaturas caracterizadas para Guarda Municipal de Viana. Os veículos, modelo Renault Duster, são totalmente equipados para atender às necessidades da Guarda e vão ser incorporados à frota da força municipal, levando mais segurança aos cidadãos vianenses. O investimento total nesta ação foi de R$ 675 mil.

“A segurança pública é feita com a união de esforços e, quando falamos em união, estamos abordando as diversas instituições que compõem as forças de Segurança. Em Viana, a Guarda Municipal vem se destacando no combate à criminalidade, com expressivos resultados em prisões e apreensões. Essas viaturas que o governador Renato Casagrande entrega hoje vêm robustecer a capacidade de resposta e aumentar ainda mais a sensação de segurança da população vianense”, comentou o subsecretário de Integração Institucional, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Márcio Celante.

Também foi oficializada a doação de um caminhão baú, adquirido pelo Município com repasse do Governo do Estado no valor de R$ 400 mil. O veículo vai atender à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Viana (Ascamavi), permitindo uma eficiência no trabalho da coleta seletiva e garantindo uma melhora na renda dos catadores associados.