Governo do Estado anuncia vacinação dos adolescentes em escolas capixabas

today18 de novembro de 2021 remove_red_eye37

A imunização dos adolescentes contra a Covid-19 é fundamental no processo de enfrentamento à pandemia de Covid-19 e o Governo do Espírito Santo anuncia mais uma estratégia para incentivar adesão desse público: a vacinação nas escolas estaduais e municipais. A ação será realizada entre os dias 22 a 26 de novembro, em locais e horários pré-determinados pelas Secretarias Municipais de Saúde.

Serão disponibilizadas doses da imunizante Pfizer/ BioNTech aos alunos de 12 a 17 anos, sendo necessário apresentar o termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis do menor de idade. O documento com as informações e orientações será encaminhado pela direção escolar.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, destaca que estimular a vacinação é essencial no combate ao vírus e que toda a população apta deve completar o esquema vacinal contra a doença.

“Para vencermos a Covid-19 é importante que todos entendam a importância das vacinas disponibilizadas contra o vírus. O Estado está empenhado em garantir que a população apta seja imunizada e, para isso, está disponibilizando, em parceria com os municípios, pontos de vacinação para alcançar todos os públicos, sendo a vacinação nas escolas um exemplo disso”, frisou a coordenadora.

A previsão é que sejam alcançados mais de 338 mil adolescentes. Além da primeira dose, também será aplicada segunda dose para aqueles que receberam a D1 há oito semanas.

Até a tarde desta quinta-feira (17), 77.775 jovens não tinham tomado a primeira dose e 247.822 a segunda dose.

Multivacinação nas escolas

Além da aplicação de doses contra Covid-19 nos alunos de 12 a 17 anos, os adolescentes poderão ser imunizados com vacinas da Campanha Nacional de Multivacinação, como Hepatite B, Febre amarela, Tríplice viral, Difteria e tétano adulto, Meningocócica ACWY, HPV, entre outras.

A campanha acontecerá no Estado até o próximo dia 30 de novembro. Para mais informações acesse: https://cutt.ly/tTQQvsu. Vale destacar que a coadministração das demais vacinas com a específica para Covid-19 é permitida de acordo com orientação do Ministério da Saúde.