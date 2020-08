Governo do Estado autoriza obras na Rodovia ES-146 em Alfredo Chaves

O município de Alfredo Chaves recebeu, nesta quinta-feira (06), o governador Renato Casagrande, que anunciou mais de R$ 2 milhões em investimentos do Governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Foi dada a Ordem de Serviço para a execução dos acessos ao bairro Macrina (Km 35,6) e à comunidade de Cachoeira Alta (Km 36,9), na Rodovia ES-146. As obras incluem a extensão da ciclovia entre os quilômetros 36,2 e 36,9 e a pavimentação do acostamento. O investimento total será de R$ 2.194.181,98 e o prazo de execução é de 240 dias.

O governador também visitou as obras de reconstrução da cidade, como a ponte no Centro do município. Foram investidos mais de R$ 50 milhões em obras emergenciais, em virtude das fortes chuvas que atingiram a cidade no começo deste ano. Na ocasião, o Governo do Estado se mobilizou para recuperá-las e dar suporte aos cidadãos que tiveram suas vidas afetadas. A agenda inclui também visitas ao primeiro Centro de Distribuição de Revsol (CDR), inaugurado no início do mês passado, e a empresa Sabor Caseiro, que produz pães e bolos, além de participar das inaugurações da ponte de Gavião e da Creche Comecinho de Gente, em Cachoeirinha.

“A cidade de Alfredo Chaves foi devastada pelas chuvas e estamos reconstruindo estradas, pontes e encostas. São 25 pontes por todo o município. Um investimento grande para essa cidade que acolhe tão bem a todos. Também estamos inaugurando a creche para que nossas crianças tenham uma melhor qualidade no ensino – justamente nessa fase inicial, que é tão importante na formação – e construindo uma escola em Ibitiruí”, afirmou o governador, destacando que essa foi a primeira agenda externa para entrega de obras desde o início da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Em decorrência das medidas de prevenção à doença, não houve aglomerações nos locais das agendas oficiais. “Mesmo nesse momento de crise, vamos continuar investindo nos municípios capixabas. Criamos o Fundo de Infraestrutura para que possamos dar continuidade aos investimentos. Mantendo todas as medidas de prevenção à doença, como o uso de máscara, de distanciamento social, reforçando o pedido a todos para que não haja aglomeração, vamos retomando as visitas aos municípios capixabas”, disse Casagrande.

O diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto Coura, destacou a importância das obras na Rodovia ES-146. “Vão facilitar muito a vida de quem mora, trabalha ou faz turismo na região. O DER tem muito orgulho de fazer parte disso”, afirmou. Ele também falou sobre as intervenções que estão sendo realizadas para mitigar os efeitos das chuvas. “Em função de anos seguidos sem terem sido feitos os serviços de limpeza na calha do rio, o município sofreu com as enchentes no começo do ano. Estamos trabalhando em várias frentes em Alfredo Chaves, mas, com certeza, o desassoreamento do Rio Benevente é uma das mais importantes”, explicou.