Governo do Estado discute melhorias na Ceasa-ES durante visita técnica

today15 de maio de 2023 remove_red_eye28

O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) realizou, na manhã desta segunda-feira (15), uma visita técnica nas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), em Cariacica.

Na oportunidade, o secretário de Agricultura, Enio Bergoli, junto com a equipe de infraestrutura da Seag, se reuniu com a diretoria da Ceasa-ES e representantes das associações de produtores, de carregadores e de lojistas que atuam na central de abastecimento. No encontro foi discutido o planejamento do Governo do Estado para melhorias no funcionamento do mercado atacadista da Ceasa-ES.

Também foi debatido o calendário das obras de implantação da nova cobertura dos galpões Pedra Alta e Pedra Baixa, que vão começar na segunda quinzena de junho. O local também vai ganhar um novo sistema de iluminação e um sistema de captação pluvial para o uso da água da chuva. O investimento total do Governo do Estado é de R$ 3,2 milhões e o prazo de conclusão é de dez meses.

Com uma área de 118.742 metros quadrados e movimentação mensal de 45 mil toneladas de produtos produzidos no Estado, a Ceasa-ES está entre os dez melhores entrepostos brasileiros. A unidade se destaca na qualidade dos alimentos, logística e infraestrutura, o que a fez ser reconhecida internacionalmente pela União Mundial de Mercados Atacadistas, que congrega os principais mercados atacadistas do mundo.

Por meio da Ceasa-ES, aproximadamente 2.500 produtores rurais são responsáveis pela comercialização de frutas, verduras, legumes e ovos para todo o Estado, movimentando R$ 1,5 bilhão por ano em vendas. O local recebe, diariamente, uma média de cinco a sete mil usuários.