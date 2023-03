Governo do Estado divulga 7 mil vagas de cursos de formação avançada

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), divulga, na segunda-feira (27), o edital de chamada pública de inscrição para 7 mil vagas de cursos do Programa Qualificar ES – Formação Avançada. Os cursos são ofertados na modalidade on-line e realizados na plataforma de cursos internacionais Coursera.

O Programa Qualificar ES – Formação Avançada é o programa de capacitação profissional avançada, por meio da oferta de coleções de aprendizado com reconhecimento e certificação internacional.

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, a oferta é uma grande chance de formar profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho. “ O Formação Avançada é um grande impulsionador de profissionais qualificados. A disponibilidade de cursos oferecidos por instituições internacionais de renome traz grande prestígio para o Programa e confiança do público capixaba, que recebe a chance de aprimorar seus conhecimentos e se qualificar ainda mais para o mercado de trabalho, movimentando e revitalizando a economia do Estado”, ressaltou o secretário.

Para realizar as inscrições, o candidato deve seguir os pré-requisitos, como ter idade mínima de 16 anos, ter noções básicas de informática e navegação de internet e ter acesso à internet e computador, por exemplo. Seguido os requisitos, o candidato deve preencher corretamente o formulário de inscrição on-line disponível no endereço

https://formacaoavancada.universidades.es.gov.br/.

Os cursos são oferecidos em 11 programas com conteúdos específicos direcionados a quem já tem uma formação na área ou quer iniciar na área, com oferta de sete mil vagas no total. Cada programa tem uma quantidade de vagas e cursos limitados.

As relações dos candidatos classificados e candidatos em lista de espera serão divulgadas no link

www.universidades.es.gov.br/editaisabertos, no dia 12 de abril, de acordo com o cronograma divulgado no edital.

A classificação se dará pela ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital, respeitando o número limite das vagas disponíveis por programa. Os candidatos que não forem classificados, mas estiverem inscritos em um quantitativo em até uma vez o número de vagas do programa, serão incluídos na lista de espera e ocuparão as vagas da seguinte forma:

– A qualquer tempo se houver desistência dos classificados.

– Em segunda chamada em até 180 (cento e oitenta) dias após o início do acesso dos classificados de primeira chamada.

O candidato classificado receberá um e-mail com link para acessar a Plataforma Coursera a partir do dia 13 de abril. Após o recebimento do e-mail o candidato deverá acessar a plataforma e se inscrever em pelo menos um curso.

O inscrito ou cursista abrirá mão da sua licença e será reclassificado para o final da lista de espera, quando:

– Não aceitar o convite para se inscrever na plataforma no prazo de 10 dias (dez), contados da data de recebimento do convite;

– Não realização da inscrição em pelo menos um curso em 10 (dez) dias, contados da data de recebimento do convite;

– Verificada, a qualquer tempo, a inatividade do cursista na Plataforma por 30 dias.

– Informar sua desistência, a qualquer tempo, encaminhando mensagem para o e-mail [email protected].

O candidato terá acesso ao programa que escolheu durante três meses. Nesse período, é necessário realizar, no mínimo, três cursos dentre aqueles disponibilizados pelo programa escolhido no processo de inscrição.

Os cursistas que concluírem os cursos com aproveitamento suficiente receberão certificados emitidos pela Coursera e declaração emitida pela Secti, validando o certificado para atendimento à legislação brasileira e programa de progressão funcional dos servidores públicos estaduais.

O período de inscrições começa nesta segunda-feira (27), às 10 horas, e segue até o dia 10 de abril.

Havendo qualquer dúvida, envie uma mensagem para este e-mail: [email protected]

Ou ligue para este telefone: 0800 545 1070

ACESSE O EDITAL: www.universidades.es.gov.br/editaisabertos