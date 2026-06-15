Governo do Estado investe R$ 15 milhões na Segunda Ponte

today15 de junho de 2026 remove_red_eye60

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, autorizou nesta segunda-feira (15) o início das obras para implantação da quinta faixa de rolamento na Segunda Ponte, também conhecida como Ponte do Príncipe. O investimento previsto é de R$ 15 milhões e faz parte das ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Vitória.

A intervenção tem como principal objetivo ampliar a capacidade de tráfego da ponte, especialmente no sentido Cariacica/Vila Velha para Vitória, reduzindo os congestionamentos nos horários de maior movimento. As obras serão executadas em um trecho de aproximadamente 1,2 quilômetro, a partir do acesso de Cariacica em direção à Capital.

Durante o anúncio, o governador destacou a importância da iniciativa para melhorar a fluidez do trânsito e a qualidade de vida da população.

“Menos tempo no trânsito é mais tempo com a família, para a cultura, para o lazer e para o entretenimento. Estamos realizando investimentos estratégicos para reduzir os congestionamentos e melhorar a mobilidade na Grande Vitória”, afirmou Ricardo Ferraço.

Além da implantação da nova faixa de rolamento, o projeto prevê a retirada da mureta central, a modernização da iluminação pública, a instalação de nova sinalização viária e a requalificação do pavimento. Segundo o governador, a proposta segue modelo semelhante ao adotado na Terceira Ponte, que resultou em aumento da capacidade de circulação de veículos.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, ressaltou que a Segunda Ponte é uma das principais ligações viárias da Região Metropolitana e recebe diariamente um grande volume de veículos.

“A ampliação da capacidade da via contribuirá para a redução dos tempos de deslocamento e proporcionará mais segurança e conforto para os usuários”, destacou.

Interdições noturnas

Para garantir a segurança durante a execução dos serviços, a remoção das barreiras centrais será realizada no período noturno, entre 21h e 5h, de segunda-feira a sábado. Durante esse horário, a Segunda Ponte será totalmente interditada nos dois sentidos.

Como alternativa, os motoristas deverão utilizar a Ponte Florentino Avidos, conhecida como Cinco Pontes.

Modernização da estrutura

O projeto também contempla a substituição completa do sistema de iluminação da ponte. A iluminação atualmente instalada no canteiro central será removida e substituída por estruturas laterais, permitindo a retirada das barreiras físicas centrais e a ampliação da pista.

Após a instalação da nova iluminação e da sinalização viária, as equipes darão início à remoção das estruturas de concreto do canteiro central. Na sequência, será realizado o recapeamento e a requalificação do pavimento.

Operação e monitoramento

A previsão é de que as obras sejam concluídas em dezembro de 2026. Após a entrega, a operação da via ficará sob responsabilidade da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).

A ponte contará com serviços de apoio aos usuários, incluindo guincho, ambulância e veículo de suporte. O monitoramento também será reforçado por câmeras integradas ao Centro Integrado de Mobilidade (CIM) da Grande Vitória, permitindo resposta mais rápida em caso de ocorrências.

Com a conclusão das intervenções, a expectativa é que a Segunda Ponte passe a operar com cinco faixas de rolamento, ampliando a capacidade da via e contribuindo para a melhoria da mobilidade entre os municípios da Grande Vitória.

foto Rodrigo Zaca/Governo-ES