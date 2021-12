Governo do Estado lança campanha promocional do destino Espírito Santo

O Governo do Estado lançou nesta terça-feira (30) a Temporada Verão 2022. O evento aconteceu na Residência Oficial do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. Com o tema “Capixabear” a campanha publicitária de promoção do destino Espírito Santo tem como foco os destinos Itaúnas e Anchieta.

O governador Renato Casagrande falou sobre a campanha. “‘Capixabear’ é a nossa palavra, o nosso verbo para incentivar todos os capixabas a circularem pelo nosso Estado. Serve também para nossos vizinhos, para que conheçam nossos roteiros turísticos, seguindo os protocolos de segurança sanitária. Além do avanço na vacinação contra a Covid-19, estamos realizando investimentos na segurança, saúde e infraestrutura para atender bem a moradores e turistas. Quando o morador se sente bem, você recebe bem os turistas”, disse.

A campanha será veiculada em TVs abertas, rádios, mídias digitais como Instagram, Facebook e Google e investe também em anúncios publicitários em sites de compra e venda de serviços turísticos. Além do vídeo promocional, a campanha é composta por ações de valorização da cadeia produtiva do turismo como, por exemplo, os guias de turismo, e ações de capacitação continuada aos empreendimentos que compõem a cadeia produtiva do turismo.

“Nossa campanha exalta as belezas naturais, nossa alegria, nossas cores e nossos atrativos. Embalada em ritmo de forró, a peça mostra a energia de nosso Espírito Santo, os vários cenários e serviços”, destaca a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

Destinos

A campanha traz como foco o município de Anchieta e a Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. Os investimentos do Governo do Estado em infraestrutura, como o asfaltamento da ES-421, que liga Conceição da Barra à Vila de Itaúnas, e as melhorias na urbanização de praias no litoral de Anchieta permitiram este lançamento nacional, o que deve diluir o fluxo turístico pelo Estado, dando mais visibilidade a estas regiões.

Como parte da campanha, também foram lançados e-Books de Anchieta e de Itaúnas, ferramenta de conteúdo objetivo e prático com informações sobre os destinos disponíveis no site Descubra o Espírito Santo e o site institucional da Setur, e que podem ser facilmente baixados e utilizados no aparelho celular.

Premiação

Durante o evento, a equipe de Turismo da Prefeitura de Anchieta recebeu a premiação do Desafio Turismo Responsável realizado pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur), com objetivo de sensibilizar os empreendimentos turísticos a aderirem ao Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e ao Selo de Turismo Responsável. A equipe recebeu mil camisetas do Descubra o Espírito Santo e quatro mil porta-copos para ações de promoção, além do e-book do destino.

Parque de Esculturas

Ainda no evento, o secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha, comentou sobre as ações que já acontecem no Parque Cultural na Residência Oficial. O projeto envolve toda a área da Residência e contará com três eixos temáticos para serem explorados pela população: ambiental, histórico e artístico.

“É muito bom ver o Parque Cultural já recebendo atividades. Estamos muito empolgados em participar da construção de uma cultura de pertencimento em torno deste Parque, que em breve vai receber obras que foram selecionadas a partir de chamada pública. Queremos ver os capixabas se sentindo parte desse espaço, frequentando e valorizando nosso patrimônio e nossa história”, frisou.