Governo do ES lança Edital de Reinserção Social e Produtiva

today5 de outubro de 2021 remove_red_eye53

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), lançou nesta terça-feira (05), o Edital de Reinserção Social e Produtiva. Poderão ser contemplados até dez projetos na área e cada proposta selecionada poderá receber até R$ 60.000,00 para a implementação ou fortalecimento da iniciativa. As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (06) e podem ser feitas até o dia 04 de novembro de 2021.

O edital visa à reinserção social e produtiva de pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. A ação está inserida no Plano Geral de Reinserção Social da Rede Abraço, que é coordenada pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas (SESD).

“Estamos publicando o edital para essa importante ação. Entidades como comunidades terapêuticas poderão apresentar propostas para buscar recursos e financiar essas ações. É uma inovação na Rede Abraço. É mais uma atividade do Governo do Estado para dar oportunidades a essas pessoas mais vulneráveis que necessitam de atenção do poder público”, pontuou o governador Renato Casagrande.



“Esta é mais uma inovação da Rede Abraço, esse programa tão importante de Governo. Esse edital vai abranger trabalhos de educação, de cidadania, de qualificação profissional e também de inclusão social de pessoas que fazem ou fizeram uso de álcool e outras drogas. Mais uma forma de valorizar essas pessoas para que elas possam se inserir novamente e de forma muito melhor na nossa sociedade”, ressaltou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.



O subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, Carlos Lopes, que coordena a Rede Abraço, enfatizou a importância de lembrar que, além dos impactos na saúde física e mental, o uso de álcool e outras drogas também interfere na vida social e profissional do indivíduo. “Muitas vezes, a relação com a família, amigos e colegas de trabalho é estremecida. Com o Edital de Reinserção Social e Produtiva, desejamos fomentar projetos que preparem essas pessoas para o retorno digno à sociedade e ao mercado de trabalho”, destacou.



Eixos Temáticos

Os projetos contemplados podem se dividir em dois eixos temáticos. Cada organização poderá apresentar apenas uma proposta para cada um dos eixos. Confira quais são:



I – Inserção no mundo do trabalho

Projetos de escolarização e profissionalização; geração de trabalho e renda; criação de cooperativas sociais; atividades produtivas e iniciativas de economia solidária.



II – Fortalecimento da convivência social e comunitária

Projetos que incentivem o desenvolvimento da autonomia, a expressividade, trocas sociais e a convivência em espaços e instituições sociais. Incluem-se atividades de desenvolvimento do potencial artístico, criativo e esportivo/corporal.



Inscrições

As propostas de trabalho deverão ser enviadas, com a documentação relacionada no edital, por meio de e-Docs (https://e-docs.es.gov.br/), dentro de “Grupos e Comissões”, destinatário “Comissão do Edital de Reinserção Social e Produtiva”, ou via e-mail [email protected]. O prazo é do dia 06 de outubro ao dia 04 de novembro de 2021.



Para ter acesso ao edital e conferir mais informações, clique AQUI.