Governo do Estado lança edital para rede de fibra óptica em 30 municípios capixabas

today7 de abril de 2021 remove_red_eye9

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação e Informação do Estado do Espírito Santo (Prodest) iniciou um processo licitatório para implantar a rede ES Digital, que vai atender inicialmente a 30 municípios capixabas.



A previsão é que sejam implantados 462 pontos, que vão contemplar órgãos estaduais em diversas regiões do Espírito Santo. As repartições públicas contempladas passarão a ter uma conexão mais direta e rápida com o Data Center do Estado, que fica na sede do Prodest, em Vitória.



Além disso, poderão prestar um atendimento mais eficiente à população tendo acesso a sistemas importantes, como o Detrannet, o Saúde Digital e o e-Docs, que permite a tramitação eletrônica de documentos e processos. A ES Digital também vai possibilitar um gerenciamento mais eficiente das escolas e hospitais da rede estadual.



Outro benefício abrange a possibilidade de realizar videoconferências com mais facilidade, o que evita gastos com diárias e combustível. A nova rede também vai propiciar condições de serem feitas teleconsultas, o que proporciona um atendimento mais qualificado dos profissionais de saúde à população.



A possibilidade de aperfeiçoar os mecanismos de arrecadação fiscal e do acompanhamento de processos administrativos e judiciais são outras vantagens que abrangem a rede ES Digital, que terá velocidades de 1 a 10 gigabits por segundo.



Licitação

O processo licitatório será o pregão eletrônico que vai formar uma ata de registros de preços para a contratação da empresa que fará a implantação da rede de alta velocidade, denominada ES-Digital.



Apenas podem participar as empresas cadastradas no Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga), que pode ser acessado pelo site www.compras.es.gov.br. As propostas podem ser enviadas até o próximo dia 19 de abril.



A sessão pública para apresentação das propostas acontecerá no Siga, com início às 10 horas, do dia 20 do próximo mês. A ata de registro de preços terá validade de um ano, considerando o dia posterior à data de publicação deste documento no Diário Oficial do Estado. Os contratos resultantes poderão ter uma validade de até 3 anos.



Expansão

Atualmente, o Governo do Estado conta com três redes de fibra óptica de alta velocidade para conectar órgãos públicos e proporcionar um atendimento mais dinâmico ao cidadão. A Metro-ES, o Anel da Enseada e a Metro-Gvix beneficiam aproximadamente 380 órgãos públicos estaduais na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV).



Com a expansão da Metro-Gvix para Guarapari e Viana, a estimativa é de que as redes governamentais de fibra óptica tenham, até 2021, 550 pontos conectados, que interligarão instituições públicas ao Data Center do Estado, situado no Prodest, em Vitória.



A primeira rede de fibra óptica do Governo do Estado instalada na Capital é a Metro-ES, que atende a cerca de 120 repartições públicas. Já o Anel da Enseada é responsável por atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ-ES), ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), ao Ministério Público do Estado do Espírito (MPES) e à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).



Além de possibilitar um melhor gerenciamento do patrimônio e da frota estadual de veículos e placas, as redes ajudam a aperfeiçoar o rendimento de sistemas importantes para o Governo do Estado, como o Siarhes, responsável pela folha de pagamento. Também tornam mais eficientes os serviços de correio eletrônico e de telefonia corporativa, o que viabiliza a redução de custos.



“A expansão das redes de fibra óptica do Poder Executivo é uma ação estratégica para o Governo do Estado estar mais inserido na transformação digital e proporcionar ao cidadão uma melhor experiência ao solicitar os serviços”, afirmou o presidente do Prodest, Tasso Lugon.