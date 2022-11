Governo do Estado lança Programa Qualificar ES – Formação Avançada

O governador do Estado, Renato Casagrande, lançou nesta segunda-feira (21) a nova linha de atuação do Programa Qualificar ES: destinada a cursos de Formação Avançada. A iniciativa faz parte do Sistema Universidades do Espírito Santo, o UniversidadES. Durante a solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória, foi realizada a abertura oficial da 19ª Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, além do lançamento de um edital inédito de apoio aos clusters de Inovação Capixaba.

Os cursos do QualificarES serão realizados por meio da Coursera, que é a maior plataforma mundial de cursos on-line, com cursos de universidades e empresas de excelência de todo o mundo (como Google, Microsoft, Universidades de Tokio, Michigan, Rotterdam e outras) e certificação internacional.

“Esse módulo de Formação Avançada é uma importante novidade dentro do QualificarES, contemplando vários tipos de cursos. É muito bom estarmos inovando e avançando. Um outro exemplo é o início de cursos em nossas escolas técnicas que versam sobre energias renováveis, que é um tema muito discutido em todo mundo. Precisamos produzir mais e consumir menos energia. Há uma corrida mundial pelo hidrogênio verde e o Brasil tem capacidade de liderar essa área”, pontuou o governador Casagrande, que participou das últimas Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Formação Avançada

As primeiras vagas do programa já estão disponíveis para inscrição a partir desta terça-feira (22). Podem participar pessoas com idade mínima de 14 anos, completados na data de lançamento do edital, com noções básicas de informática e de navegação na internet, com acesso à internet e ao computador e que residam no Estado do Espírito Santo.

Nesta primeira oferta pública estarão disponíveis sete mil licenças para ingresso na plataforma on-line de estudos Coursera, beneficiando cerca de 21 mil capixabas. O programa ofertará ainda novos editais ao longo dos próximos dois anos, atendendo mais de 56 mil pessoas.

O edital contempla sete programas de cursos. São eles: Transformação Digital e Inovação; Mulheres Empreendedoras; Certificação Profissional – Google; Educação para a Diversidade; Educação e Inovação; Novos Programadores; e Intensivo em Tecnologia. Os interessados em aproveitar a oportunidade, devem acessar o site do UniversidadES (www.universidades.es.gov.br) entre os dias 22 e 28/11 e realizar sua inscrição.

INSCREVA-SE AQUI

As relações dos candidatos classificados e candidatos em lista de espera serão divulgadas (em primeira chamada) no site do UniversidadES ou diretamente no seguinte link: https://universidades.es.gov.br/editaisabertos, a partir do dia 29/11/2022. A classificação acontecerá de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital, respeitando o número limite das vagas disponíveis por programa. Todas as regras para participação na seleção estão no Edital de Chamada Pública Sectides Nº 01/2022, disponível nos dois endereços.

O candidato classificado receberá um e-mail com link para acessar a plataforma Coursera a partir do dia 30 de novembro de 2022. O acesso à plataforma ficará disponível por 90 dias e, durante esse prazo, a pessoa contemplada poderá realizar quantos cursos quiser (sendo um mínimo de três cursos) entre os disponibilizados no programa escolhido no momento da inscrição.

Ciência e Tecnologia

O subsecretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Denio Rebello Arantes, apresentou o programa e também a programação da 19ª Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, cuja abertura foi oficializada nesta segunda-feira (21). “O evento ganhou um formato mais abrangente com a criação da Jornada Capixaba de Ciência e Inovação, que permite a integração e o consequente fortalecimento dos eventos e da difusão científica, essenciais para o futuro da sociedade capixaba, dando foco às instituições de ensino e pesquisa e às entidades de apoio que são responsáveis pela manutenção, potencialização e existência da ciência capixaba”, disse.

Para iniciar os trabalhos da 19ª edição do evento foi realizada a palestra “Evolução da Inteligência Artificial”, com o professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Alberto Ferreira de Souza, coordenador do Instituto de Inteligência Computacional Aplicada (I²CA). A apresentação foi seguida de pitch’s das Startups Lume Robotics S.A e Motora Technologies S.A.

Ainda durante a solenidade, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) lançou o edital inédito de apoio aos clusters de inovação capixaba. A chamada pública oferece apoio financeiro a projetos de startups que desenvolvam soluções inovadoras para os desafios empresariais e governamentais comuns à determinada microrregião.

“Cluster econômicos são concentrações geográficas de empresas e instituições interconectadas, com capacidades similares ou complementares. O objetivo deste edital inédito é o de incentivar a competitividade dos setores que compõem esses clusters, distribuídos nas microrregiões do Espírito Santo, com exceção da microrregião Metropolitana, a fim de torná-los referência econômica estadual e regional, por meio do apoio a projetos de startups que desenvolvam soluções inovadoras para os desafios empresariais e governamentais comuns à determinada microrregião”, explicou o diretor de inovação da Fapes, Elton Moura.

O edital contempla duas etapas. Na primeira, 24 startups serão selecionadas para receberem R$ 75 mil cada e desenvolverem suas propostas por um ano. Dessas, dez passarão para a Etapa 2 em que receberão mais R$ 100 mil cada e terão mais um ano para implementação das soluções em organizações do mesmo cluster. O total do investimento é de R$ R$ 2,8 milhões.

Os interessados devem submeter suas propostas até o dia 06/01/2023 no SigFapes (www.sigfapes.es.gov.br). Acesse o edital FAPES Nº 026/2022 AQUI.