Governo do Estado promove grande ação social em Vila Velha no próximo sábado (20)

today17 de junho de 2026 remove_red_eye50

Moradores de Vila Velha terão acesso a mais de 190 serviços gratuitos de cidadania, saúde, assistência social, qualificação profissional e lazer durante a 3ª edição do Circuito Cultural e Turístico Ação pela Cidadania – Estado Presente em Defesa da Vida. O evento acontece neste sábado (20), das 8h às 17h, no Campo do Normilhão, na região da Grande Terra Vermelha.

Promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Casa Civil, com apoio da Prefeitura de Vila Velha e de diversas instituições parceiras, a iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços públicos da população, facilitando o acesso a atendimentos essenciais em um único local.

As duas primeiras edições da Ação pela Cidadania, realizadas em Cariacica e na Serra, reuniram mais de 23 mil pessoas e ofereceram milhares de atendimentos à população capixaba.

Entre os principais serviços disponíveis estarão a emissão da Carteira de Identidade e de documentos civis, como certidões de nascimento, casamento e óbito. Também serão oferecidos atendimentos jurídicos nas áreas cível, trabalhista, previdenciária, familiar e de defesa do consumidor, além de orientações sobre reconhecimento de paternidade, guarda e adoção.

Na área da saúde, a população poderá realizar aferição de pressão arterial e glicemia, vacinação contra diversas doenças, testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatites, além de consultas e exames oftalmológicos. Haverá ainda orientações sobre amamentação, saúde bucal, fisioterapia e massagens.

Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho também poderá contar com serviços de emissão da Carteira de Trabalho, intermediação de vagas de emprego, seguro-desemprego e inscrições no Programa Qualificar ES, voltado à capacitação profissional.

Outro destaque será a possibilidade de renegociar débitos junto às concessionárias de água e energia elétrica. A população também terá acesso à troca gratuita de lâmpadas convencionais por modelos LED, mais econômicos e sustentáveis.

A segurança pública também estará presente no evento. O ônibus da Delegacia Móvel oferecerá registro de ocorrências, atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e solicitação de medidas protetivas. Além disso, haverá exposição de viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

A programação inclui ainda ações voltadas ao bem-estar animal. A Carreta do Programa Pet Vida realizará castração de cães e gatos, enquanto o ônibus do Hemoes estará disponível para receber doações de sangue.

Além dos serviços, o público poderá aproveitar uma programação cultural diversificada, com apresentações musicais, atrações artísticas e atividades recreativas para crianças. A Área Kids contará com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, pula-pula, além da distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce.

De acordo com o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a promoção da cidadania e a ampliação do acesso aos serviços públicos.

“A Ação pela Cidadania é reflexo de uma gestão que coloca a população capixaba no centro das decisões. Queremos que cada cidadão perceba, na prática, os resultados de uma administração que trabalha para melhorar a vida das pessoas”, destacou.

A ação contará com o apoio de diversas instituições parceiras, entre elas EDP, Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), Instituto Luz para Vida, Instituto Unimed Vitória, Ministério Público do Espírito Santo, OAB-ES, Sebrae-ES, Sinoreg-ES e Tribunal de Justiça do Espírito Santo.