Governo do Estado propõe extensão do cartão ES Solidário até janeiro de 2022

today23 de novembro de 2021 remove_red_eye40

Uma nova prorrogação do benefício do Cartão ES Solidário. Esse foi o anúncio que o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, fez nesta terça (23). O projeto de Lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa prevê o pagamento de mais duas parcelas no valor de R$ 200, nos meses de dezembro e janeiro de 2022.

Com o acréscimo no valor do benefício, o Cartão ES Solidário totalizará o repasse de R$ 1,6 mil, contemplando mais de 87 mil famílias que possuem direito ao auxílio. Ao todo, o Governo do Espírito Santo vai investir cerca de R$ 140 milhões nessa ação, oriundos do Tesouro Estadual. As datas exatas de pagamento dos meses de dezembro e janeiro devem ser informadas em breve.

Durante anúncio da prorrogação, feito através das redes sociais, o governador destacou que no mês de novembro completou-se seis meses desde o início da liberação dos pagamentos do Cartão ES Solidário.

“Queremos estender por mais dois meses, pois acreditamos que até o mês de janeiro todas as microrregiões capixabas deverão estar classificadas em risco muito baixo. Assim, todas as atividades deverão estar normalizadas. Além dessa transferência de renda, o Governo do Estado vem realizando uma série de ações para minimizar os impactos da pandemia para as pessoas mais vulneráveis”, disse Casagrande, que conta com o apoio dos parlamentares para a aprovação dessa importante medida.

De acordo com a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, o encerramento do ciclo atual da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) ainda exige uma atenção reforçada às pessoas e famílias mais vulneráveis do Estado.

“A prorrogação é uma ação muito importante. Sabemos que os impactos da pandemia ainda não cessaram e as famílias mais vulneráveis ficaram ainda mais empobrecidas. Dar esse suporte de renda a essas famílias nesse momento é muito importante. Parabenizo o governador Renato Casagrande pela sensibilidade em prorrogar por mais dois meses o auxílio”, declarou Cyntia Figueira Grillo.

O Cartão ES Solidário é um benefício de transferência de renda, destinado às famílias que já estão na base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), caracterizadas pelo recorte de renda de extrema pobreza (renda de até R$ 147 por pessoa) e que incluem crianças de 0 a 6 anos (incompletos) no grupo familiar; ou idosos com mais de 60 anos; ou pessoas com deficiência.

O auxílio tem como principal objetivo oferecer às famílias selecionadas a possibilidade de adquirir alimentos e outros itens de primeira necessidade que considerarem essenciais, como gás de cozinha, roupas e até medicamentos. O cartão não permite saque, mas pode ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Banescard.