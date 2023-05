Governo do Estado realiza entrega dos kits do programa Bolsa Atleta

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou nesta quinta-feira (04), a entrega dos kits do programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). O evento aconteceu no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, com a presença de autoridades e atletas de diversas modalidades. O atual edital é o maior da história do programa com 191 beneficiados, com investimento de cerca de R$ 3 milhões.

Os kits distribuídos aos atletas e paratletas contêm uma mochila, um agasalho completo, duas camisas (gola polo e careca), boné, pin, chaveiro e tatuagem adesiva. A previsão é de que cerca de mil bolsas do Bolsa Atleta sejam ofertadas até o ano de 2026, em um investimento total próximo a R$ 20 milhões.

Uma das novidades apresentadas durante o evento foi o aprimoramento da plataforma on-line para acompanhar o desempenho dos atletas e paratletas bolsistas do Estado. O objetivo é recolher ainda mais dados sobre o rendimento e resultados dos esportistas em competições no Espírito Santo, no Brasil e no mundo.

“O Governo desenvolve várias ações na área do esporte. Ressalto a importância da continuidade das políticas públicas, como o projeto Campeões do Futuro, que já revelou inúmeros atletas vencedores, e o Bolsa Atleta, que apoia nossos talentos em competições dentro e fora do País. Aonde vocês vão, carregam a bandeira do Espírito Santo junto com a do Brasil”, afirmou o governador.

Casagrande mencionou também a importância do esporte na formação do cidadão e na construção da personalidade, além de agregar outras características, como a disciplina, concentração e o cuidado com a saúde.

“Estamos levando infraestrutura esportiva para todos os municípios com a construção e reforma de quadras e ginásios em nossas escolas. Vocês [atletas e paratletas] são referências para sua comunidade, para outros jovens, para familiares e incentivam outros a trilharem o mesmo caminho. Enquanto estiver no governo, vamos seguir dando condições para que vocês possam continuar disputando competições e torcendo por vocês no pódio levantando a bandeira do Espírito Santo”, completou.

“Desde que chegamos à secretaria, temos nos dedicado muito para que tenhamos indicadores e consigamos acompanhar todos os nossos atletas. A gente sabe que o esporte é muito caro, mas o Governo do Estado tem feito um investimento maravilhoso para criar condições de estruturas para o esporte”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

A jogadora de vôlei de praia Elize Maia, que esteve presente no evento, contou como o programa a ajudou a continuar no esporte, principalmente durante o período de recuperação de uma lesão sofrida.

“Este é o meu segundo ano sendo contemplada e o Bolsa Atleta sempre me ajudou a continuar no esporte e ter melhores condições de treinamento. Nesse momento tem sido muito importante, porque está me ajudando no tratamento médico de uma lesão que sofri no último campeonato”, relatou.

Luísa Fiorese, atleta olímpica de vôlei sentado, também ressaltou o importante papel que o Bolsa Atleta desempenha na sua carreira. “O Bolsa Atleta tem uma importância primordial, já que nós atletas precisamos de uma estrutura completa. Ser atleta não é barato e precisamos desse apoio financeiro. E aqui com a Sesport vai além do financeiro, sinto que a gente também recebe um apoio pessoal e carinho da galera”, contou.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.

