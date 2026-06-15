Estado rebate rumores e afirma que ampliou investimentos em hospitais filantrópicos

today15 de junho de 2026 remove_red_eye107

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) divulgou uma nota oficial para esclarecer informações que circulam sobre supostos cortes de recursos e suspensão de serviços nos hospitais filantrópicos do Estado. Segundo a pasta, as informações não procedem e o Governo do Estado tem ampliado os investimentos destinados à rede filantrópica.

De acordo com o comunicado, os hospitais filantrópicos continuam sendo parceiros estratégicos da assistência à saúde no Espírito Santo e seguem recebendo apoio financeiro da administração estadual. A Sesa informou que os investimentos destinados ao setor atualmente somam cerca de R$ 1 bilhão por ano.

Na nota, a Secretaria destaca que a atual gestão tem mantido o compromisso de fortalecer a rede de atendimento e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, reforçando a importância das instituições filantrópicas para o funcionamento do sistema público de saúde em diversas regiões do Estado.

A pasta também apresentou números relacionados à produção da rede estadual de saúde em 2025. Segundo os dados divulgados, foram realizados mais de 1 milhão de consultas e exames especializados, além de aproximadamente 174 mil cirurgias eletivas.

Para a Secretaria da Saúde, os resultados refletem os esforços da gestão estadual para reduzir filas de espera e ampliar a oferta de procedimentos à população capixaba.

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, se pronunciou nas redes sociais.

O posicionamento oficial foi divulgado em meio à repercussão de informações sobre possíveis restrições de recursos para hospitais filantrópicos. A Sesa reforçou que não há qualquer medida de suspensão de serviços ou redução de investimentos e reafirmou o compromisso do Governo do Estado com a manutenção e o fortalecimento da rede hospitalar filantrópica.

A nota conclui ressaltando que a parceria entre o Estado e os hospitais filantrópicos permanece fundamental para garantir o atendimento à população e ampliar o acesso aos serviços de saúde em todo o Espírito Santo.