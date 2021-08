Governo entrega reforma de unidade da PMES e anuncia construção de Cras na Serra

today14 de agosto de 2021 remove_red_eye54

O Governo do Estado segue trabalhando para transformar a vida dos capixabas. No município da Serra, foi entregue a obra de reforma da 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Barcelona. A solenidade realizada na manhã deste sábado (14) teve a participação do governador Renato Casagrande, que também assinou o termo para a construção do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), no bairro Laranjeiras. O município também fez a adesão ao Projeto Compra Direta de Alimentos (CDA).

“A Serra é a maior cidade do Estado, uma locomotiva que nos move. Estamos em parceria com a Prefeitura, entidades e população. Assim vamos transformando, de forma objetiva, a realidade da cidade. Estamos inaugurando a reforma dessa unidade da PMES aqui em Barcelona e em julho já havíamos entregue a unidade de Cidade Continental. Além disso, demos ordens de serviço para escolas e ginásios, inauguramos Campo Bom de Bola e estamos fazendo diversas obras estruturantes, como o Trevo de Carapina. Temos um desafio gigante pela frente, mas estamos transformando a realidade da Serra”, afirmou o governador.

A sede da 3ª Cia do 6º BPM foi ampliada com a construção de novas salas e a estrutura foi toda reformada, com a substituição do telhado e da rede elétrica e hidráulica, além de melhorias no muro e portões. Também foi feita a adequação para viabilização da calçada cidadã. Foram investidos cerca de R$ 495 mil na obra executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Em junho passado, o governador Casagrande já havia inaugurado a reforma da 5ª Cia do 6º BPM, no bairro Cidade Continental.

“Esta é mais uma importante entrega do governador Renato Casagrande, que vem investindo fortemente em Segurança Pública. Entregas como esta demonstram o quanto este governo está atento às solicitações das comunidades e, também, aos pedidos dos policiais que nela atuam. A inauguração de hoje se soma ao importante anúncio de reestruturação das forças de segurança feito há poucos dias. Todas as obras e melhorias estão sendo implementadas desde a retomada do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, no início de 2019”, pontuou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, destacou a parceria do Governo do Estado com o município. “A Polícia Militar tem participado efetivamente no combate ao crime e na ordem em todo o nosso Estado. Tenho dito em toda ordem de serviço ou entrega, faço meu agradecimento ao Governo do Estado, que tem tido uma sensibilidade com a nossa cidade. As obras são mais do que concreto. São investimentos em áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança e mobilidade urbana, por entender a importância da Serra, que tem mais de 500 mil habitantes”, disse.

O diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto, também participou da agenda e comentou sobre os investimentos. “No fim do ano passado, demos ordem de serviço para essa obra. É uma grande satisfação estar aqui hoje para a sua inauguração, porque estamos proporcionando aos policiais mais estrutura e condições adequadas para o enfrentamento ao crime”, declarou.

Assistência Social

Durante a solenidade, o governador Renato Casagrande assinou o termo para a construção do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) no município da Serra. O novo equipamento da rede de proteção social será construído no bairro de Laranjeiras, com investimento de R$ 1 milhão por parte do Governo do Estado e de R$ 700 mil em contrapartida do Município. A obra possibilitará a ampliação da rede socioassistencial da Região Metropolitana, aumentando a oferta de serviços que atuam com famílias e indivíduos em seus territórios, visando a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário.

O principal serviço ofertado pelo Cras é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), cuja execução é obrigatória e exclusiva. Este consiste em um trabalho de caráter continuado que visa a fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o Cras possui a função de gestão territorial da rede de assistência social básica, promovendo a organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele envolvidos.

“O governador Renato Casagrande continua, desde seu mandato anterior, trabalhando para fortalecer e ampliar os serviços de proteção social no Estado. Serviços esses que se mostram essenciais a qualquer tempo, mas são ainda mais importantes nesse contexto de crise social agravado pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19)”, destacou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grilo.

Na ocasião, também foi assinado o termo de adesão do Projeto Compra Direta de Alimentos (CDA), que visa oferecer uma alimentação de qualidade às famílias e indivíduos em vulnerabilidade social. Os itens são produzidos por agricultores do próprio município em que vivem, além de garantir a renda dos pequenos produtores familiares locais.

A produção é adquirida pelas Prefeituras, com recursos repassados pelo Governo do Estado. Os alimentos são então destinados para indivíduos e famílias que são atendidos pela rede de proteção social e para instituições socioassistenciais parceiras. No município da Serra, o repasse financeiro referente ao CDA foi no valor de R$ 162.500,00, e beneficiará 25 agricultores familiares com valor de R$ 6.500,00 cada. Os alimentos adquiridos beneficiarão 17 unidades receptoras (entidades).