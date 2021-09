Governo Federal lança edital de concessão da BR-381/262, que atravessa MG/ES

today31 de agosto de 2021 remove_red_eye70

O Governo Federal, através do Ministério da Infraestrutura, lança nesta quarta-feira (1), no Senado Federal, o edital para mais uma concessão rodoviária: o da BR-381/262/MG/ES. O evento terá a participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, e do Espírito Santo, Renato Casagrande, além dos parlamentares das bancadas federais dos dois estados.

Conhecido em Minas Gerais como “rodovia da morte” por conta do número elevado de acidentes, o sistema BR-381/262/MG/ES, com 670 quilômetros de extensão, receberá R$ 7,3 bilhões em investimentos para melhorias e ampliação de capacidade, como a duplicação de mais de 400 quilômetros de pistas, além de outros R$ 6 bilhões destinados a serviços operacionais, ao longo de um contrato de 30 anos – prorrogáveis por mais cinco.

SERVIÇO

Lançamento do edital da BR-381/ 262/MG/ES

Quando: 1/9/2021, às 15 horas

Local: Senado Federal – Salão Negro