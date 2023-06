Gripe Aviária: suspenso o desembarque em ilhas de Vila Velha

A prefeitura de Vila Velha, atendendo ao Governo Federal e ao Governo do Espírito Santo, em relação à ocorrência de influenza aviária (H5N1), orienta os munícipes para não desembarcarem nas ilhas do município.

A determinação atende a medida do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio da Portaria Mapa N°587, de 22 de maio de 2023, que declara estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional, por 180 dias, a partir da data da publicação, em função da detecção de infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade (IAAP) em aves silvestres no Brasil.

Orienta-se que nesse período seja suspenso o desembarque nas ilhas do município de Vila Velha, a seguir listadas, exceto para as finalidades de pesquisa científica previamente autorizada, fiscalização e monitoramento:

– Ilha dos Pacotes;

– Ilha da Pedra do Sapo;

– Ilha Pituã;

– Ilhas Itatiaia;

– Ilha das Garças.

ORIENTAÇÕES

NÃO TOCAR OU RECOLHER AVES SUSPEITAS, DOENTES OU MORTAS

Os sinais mais comuns são: ave cambaleante, tremores, convulsões, inchaço nos olhos, descoordenação motora, espirros, tosses e falta de ar.

NOTIFIQUE

Em caso de avistar aves com os sinais descritos acima, entrar em contato por meio do telefone: 0800.039.5005 (Programas de Monitoramento de Praias – PMP); ou nos telefones: (27) 3139-9623 / 99909-5825 (IDAF-ES) ou ainda no Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa) no link: https://sistemasweb4.agricultura.gov.br/sisbravet/manterNotificacao!abrirFormInternet.action

Cabe ressaltar que todas as ações estão sendo desenvolvidas em estreito alinhamento com os demais órgãos do Governo do Estado, como a Secretaria de Meio Ambiente (Seama) e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e com as representações do setor produtivo da avicultura comercial.

