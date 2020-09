Grupo Coutinho anuncia abertura de mais cinco lojas em Guarapari e vagas de emprego

today3 de setembro de 2020 remove_red_eye30

O Grupo Coutinho, controlador da marca Extrabom, anuncia cinco novas lojas no município de Guarapari. Para abertura dos novos supermercados, foram alugados os imóveis onde antes funcionavam algumas lojas de uma rede de supermercados tradicional da cidade, que após o encerramento de suas operações se encontravam vazios. A abertura das novas lojas da bandeira Extrabom está prevista para a partir de dezembro.

O grupo estima investimentos da ordem de R$ 25 milhões, que serão aplicados na revitalização da infraestrutura dos imóveis para se adequarem ao padrão operacional da Rede Extrabom, além da compra de novos equipamentos e mobiliários. Para as novas unidades, serão criados mais de 700 postos empregos, entre diretos e indiretos.

A expectativa é atender mais de 200 mil clientes por mês em cinco endereços. As lojas Extrabom ficarão localizadas nos bairros da Praia do Morro, Muquiçaba, além de três unidades no Centro, sendo uma próxima da Igreja Matriz; outra na região da praia da Areia Preta; e uma próxima da Caixa Econômica Federal.

Todas as lojas contarão com seções de frios e laticínios, mercearia, padaria, açougue, hortifrúti, itens de limpeza e higiene pessoal, bebidas, entre outros. As duas menores unidades, localizadas no Centro de Guarapari, terão um serviço voltado para conveniência de moradores e turistas, com leque variado de produtos e equipamentos de autoatendimento para compras rápidas, realizadas de forma autônoma pelo cliente por meio de cartões de débito e crédito.

Além destes novos investimentos, o Grupo Coutinho injetou recentemente outros R$ 15 milhões para a construção de uma filial do Atacado Vem, com abertura prevista para outubro, e na ampliação do Shopping Extracenter, que passará a contar com 59 lojas a partir do mês de outubro. Ambas as operações ficam localizadas no bairro Muquiçaba.

A aposta do Grupo Coutinho na cidade está associada à sua vocação como principal polo de consumo do litoral sul do Espírito Santo, como também à sua reconhecida atratividade para o turismo de lazer em diferentes épocas do ano, sobretudo durante o verão.

“Quando nos foram oferecidos os imóveis, por meio da imobiliária Chamoun, visualizamos uma oportunidade de ampliação das nossas operações no município por conta do seu potencial econômico e crescimento populacional”, destaca o presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coutinho. Ele acrescenta, ainda, que a cidade recebe na alta temporada seis vezes mais turistas do que o número regular de habitantes.

Mais de 900 vagas de emprego

As seis novas operações do Grupo Coutinho na cidade deverão criar 950 vagas de empregos, a maioria para as lojas, sendo 700 vagas para as lojas Extrabom e mais 250 vagas para a unidade Atacado Vem. As oportunidades são para os cargos de repositor, operador de empilhadeira, operador de caixa, fiscal de loja, açougueiro, padeiro, estoquista, gerente de loja, entre outras funções.

Os interessados devem ter mais de 18 anos, desejável ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em horário de comércio, incluindo finais de semana feriados. Algumas vagas dispensam obrigatoriedade de experiência no comércio.

Para concorrer às oportunidades de trabalho, os candidatos devem cadastrar o currículo no site das respectivas empresas (www.extrabom.com.br e www.atacadovem.com.br). Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.