Grupo farmacêutico confirma operações de novo centro de distribuição no ES a partir de julho

Em reunião com o governador Renato Casagrande e representantes da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), o grupo farmacêutico Bayer confirmou, na manhã desta terça-feira (23), a realização de investimentos no Espírito Santo. As operações do seu novo centro de distribuição terão início no mês de julho. O empreendimento, localizado no município da Serra, é o primeiro da área de Consumer Health da empresa fora do estado de São Paulo.

O novo centro de distribuição ocupará área de 600 metros quadrados. A previsão é de que sejam movimentados 540 pallets por mês, com atendimento a 26 clientes, localizados em 20 estados, de acordo com a empresa.

O governador destacou a importância do empreendimento para a modernização das atividades econômicas do Estado. “Para nós é um dia de muita importância pelo tamanho da Bayer no mundo. Temos uma posição geográfica importante, estamos no centro do Brasil, temos uma gestão fiscal sólida e incentivos para que possamos ter pólos geradores de renda, receita e empregos. Nosso Estado está se modernizando, de forma organizada, e por isso temos atraído bons investidores”, disse.

Casagrande lembrou que, apesar dos desafios colocados pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o Espírito Santo vai dar continuidade às obras e investimentos já programados. “Temos o Fundo Soberano, que está sendo capitalizado, mesmo nesse momento de dificuldade com a baixa do preço do petróleo. Manter o Estado organizado, ampliando as parcerias com o setor privado, mantendo os investimentos fundamentais, é a forma de continuarmos gerando oportunidade aos capixabas”, acrescentou o governador.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, fez coro às palavras do governador. “A chegada da Bayer ratifica a excelência do Estado, seja na logística, seja no comércio exterior, além do bom ambiente de negócios que mantemos aqui. Quero reforçar que a Sedes não acompanha as empresas somente durante a chegada. Estamos à disposição para auxiliar no que for necessário durante todo o percurso no Estado”, pontuou.

De acordo com a líder de projetos da Bayer no Espírito Santo, Patrícia Chan, a receptividade e cordialidade foram fundamentais para a escolha do Estado pela empresa. “Desde o primeiro contato com a Secretaria de Desenvolvimento, tivemos um apoio fundamental para a nossa decisão. As cidades capixabas estão muito bem organizadas, e a nossa receptividade foi excelente”, afirmou.