Grupo leva teatro para comunidades rurais do município de Anchieta

today14 de maio de 2025 remove_red_eye108

A cultura pulsa forte em Anchieta e ganha ainda mais força com a iniciativa do Grupo de Teatro Rerigtiba, que está promovendo de 17 a 22 de maio, o Circuito Teatro nas Comunidades.

Com apresentações gratuitas em localidades afastadas da sede do município, o projeto reforça a intenção do grupo na democratização do acesso à arte, criando e fortalecendo vínculo com as comunidades rurais através do teatro.

Os espetáculos A Maldição e o Mistério de Kalá e O Rei de Quase Tudo prometem emocionar, entreter e despertar reflexões, levando magia e encanto ao público.

O Grupo Rerigtiba celebra essa oportunidade única de expandir sua atuação e compartilhar seu repertório com mais pessoas, garantindo que o teatro chegue a todos.

Welida Pontes, atriz dos espetáculos, ressalta que “a realização do circuito visa não apenas entreter, mas também inspirar e enriquecer culturalmente as comunidades rurais de Anchieta, promovendo a inclusão social através da arte teatral e fortalecendo os laços comunitários em torno da arte”.

O Projeto “Circuito Teatro nas Comunidades” foi contemplado no edital Anchieta Arte e Cultura 2024, da Prefeitura de Anchieta – Gerencia de Cultura, com recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço

17 a 22 de maio em diversas comunidades de Anchieta.

Todas as apresentações gratuitas e com interprete de libras.

Confira os horários e locais

17/5, 18h, na Quadra da Comunidade de São Mateus

18/5, 18h, na Quadra da Comunidade de Belo Horizonte

19/5, 13h, na Quadra da Comunidade de Alto Pongal

20/5, 10h, na Quadra da Escola de Duas Barras

21/5, 13:30h, na Quadra da Comunidade de Baixo Pongal

22/5, 12:30h, na Quadra da Escola de Limeira

Saiba mais do Grupo Rerigtiba nos links:

Site: www.grupodeteatrorerigtiba.com.br

Facebook: www.facebook.com/GrupoDeTeatroRerigtiba

Instagram: www.instagram.com/grupodeteatrorerigtiba/

YouTube: www.youtube.com/Rerigtiba

Informações: (28) 98811-8468 (Whatsapp do Grupo Rerigtiba)