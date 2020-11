GUARAPARI | 10º BPM reforça o policiamento nas eleições 2020

Guarapari receberá reforço policial durante as eleições municipais que ocorrerá no neste domingo (15). Os militares estarão nas ruas para garantir a tranquilidade em todos os pontos de votação.



O policiamento ostensivo será realizado por policiais que já atuam no município, além do reforço de aproximadamente 80 policiais militares dos batalhões da Grande Vitória. A Força Tática também estará empenhada durante o pleito.



Ao todo, 225 policiais militares estarão trabalhando para garantir que o processo de votação seja tranquilo em Guarapari e o reforço segue até o final da apuração dos votos.



De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 92.611 eleitores irão às urnas em Guarapari. Qualquer ocorrência de crime ou fato envolvendo as eleições serão encaminhadas para a delegacia de polícia judiciária local (DPJ).



Para garantir um pleito mais tranquilo e o pleno exercício da democracia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reforça aos eleitores, partidos, coligações e candidatos o que é permitido e o que é proibido no dia da votação.



É PROIBIDO NO DIA DAS ELEIÇÕES

Aglomeração de pessoas portando bandeiras, broches, adesivos ou roupas padronizadas que caracterizem manifestação coletiva – incluindo comícios, carreatas e uso de amplificadores sonoros;

O porte de arma de fogo, trajes de banho, telefone, filmadoras ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto;

A distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas, passeatas ou uso de carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos;



É PERMITIDO NO DIA DAS ELEIÇÕES

Manifestar sua preferência política por candidato, partido ou coligação apenas de forma individual e silenciosa;

Levar a “cola” (lembrete) com os números dos candidatos escolhidos.