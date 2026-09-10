Guarapari abre credenciamento para ambulantes na área externa da Festa da Cidade 2026

today10 de setembro de 2026 remove_red_eye64

Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 15 de setembro, às 12h; edital contempla comerciantes de alimentos e bebidas

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Integração da Cidade (SEMIC), abriu o credenciamento de comerciantes ambulantes de alimentos e bebidas interessados em atuar na área externa da Festa da Cidade 2026. A seleção é regulamentada pelo Edital de Chamamento Público SEMIC nº 004/2026, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo nesta quinta-feira (10).

Os ambulantes credenciados poderão atuar durante a programação da Festa da Cidade, que acontece entre os dias 18 e 21 de setembro, em espaços definidos pela organização. Os comerciantes serão distribuídos em trechos da Rua Ana Porto Simões e da Rua Veneza, conforme o mapa de localização disponibilizado no edital.

Podem participar pessoas maiores de 18 anos, incluindo Microempreendedores Individuais (MEIs), que comprovem residência em Guarapari há pelo menos dois anos. A participação é gratuita e destinada exclusivamente a comerciantes que utilizem carrinho próprio.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de setembro de 2026, às 12h. Os interessados deverão apresentar a documentação exigida em envelope fechado e identificado na sede da SEMIC, localizada na Avenida Paris, nº 680, Praia do Morro, no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra.

O credenciamento está condicionado à análise da documentação apresentada e à disponibilidade de espaço. O edital também estabelece as orientações, documentos necessários, formulários de inscrição e o mapa com a localização dos pontos destinados aos comerciantes.

A iniciativa tem como objetivo organizar a atuação dos ambulantes durante um dos principais eventos do calendário municipal, garantindo critérios para a ocupação dos espaços públicos e proporcionando mais organização para comerciantes e para o público que participará da Festa da Cidade.

O Edital de Chamamento Público SEMIC nº 004/2026, juntamente com seus anexos e formulários, está disponível no link: https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/documento/20260910110245-edital-n004-2026.pdf