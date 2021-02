Guarapari abre processo seletivo para nutricionista

A Prefeitura de Guarapari publicou o edital para a realização de Processo Seletivo Simplificado para nutricionista.

As inscrições devem ser realizadas na quinta-feira (04) e na sexta (05), na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Santa Clara, nº 13, bairro Loteamento Sol Nascente, das 09h às 17h. A inscrição é gratuita e não pode ser realizada fora do prazo determinado. São duas vagas e cadastro de reserva.



Para participar é preciso ter Curso Superior em Nutrição e registro no Conselho Regional de Nutrição. A remuneração do profissional contratado em designação temporária será de R$ 2.377,86. A convocação está prevista para o dia 12 de fevereiro. A carga horária é de 40h semanais.

Confira o Edital completo no link: https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/selecao/69/69-edital-n-003-2021-processo-seletivo-simplific-1612282569.pdf