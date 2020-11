Guarapari amplia espaço para atendimento exclusivo a pacientes com suspeitas de síndromes respiratórias

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está ampliando o espaço exclusivo para pacientes com suspeitas de síndromes respiratórias, atendidos na Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari (UPA).

O objetivo é garantir ainda mais qualidade e segurança aos pacientes atendidos na UPA. O novo espaço, agora mais amplo, vai funcionar no estacionamento localizado em frente a unidade e conta com recepção, setor de triagem consultórios, banheiros, salas de coleta para exames e enfermaria com 10 espaços de atendimento, além da equipe médica e enfermagem treinada, durante 24h por dia.