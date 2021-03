GUARAPARI | Câmara Municipal realiza Audiência Pública sobre população em situação de rua

18 de março de 2021

Foi realizada pelo vereador Denizart Zazá (Podemos), na noite da última quarta-feira (17), no Plenário da Câmara de Guarapari, uma Audiência Pública híbrida com um pequeno grupo de pessoas presentes e um outro grupo por meio de videoconferência para discutir o tema: “Desafios sobre a População em Situação de Rua e a Seguridade Social”.



Por reconhecer a dimensão do problema, o assunto vem sendo prioridade por parte dos 17 parlamentares da Casa de Leis e pela sociedade guarapariense, que vem recebendo o apoio de representantes de movimentos pró-cidadão de rua, secretarias municipais e estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil, REPAS, OTG, entre outros.



O encontro foi marcado pela apresentação de documentos sobre outras cinco Audiências Públicas que já foram realizadas pelo vereador Zazá ao longo dos últimos anos, e também pelos depoimentos de autoridades estaduais como Clarisse Campos (SETADES) e Eliandro Reis (SEDH), que relataram sobre a importância da sociedade e o poder público trabalharem de forma integrada para superar os desafios enfrentados pelos cidadãos em situação de rua.



Outro momento importante da reunião foi o relato de Rosângela Cândido, coordenadora do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua.



Já as representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SEMA) explanaram sobre as atividades que o município desenvolve junto a esse público e também se dispuseram a colaborar naquilo que envolve a saúde deste grupo.



Durante a audiência foi registrada a ausência de representantes da Prefeitura de Guarapari, o que foi alvo de críticas por parte dos presentes. Apesar de terem sido convidadas, Breilla Madergan (SETAC) e Ana Paula Rangel (Centro POP) não compareceram, o que causou indignação aos participantes do evento. Os vereadores Denizart Zazá e Kamilla Rocha afirmaram que vão cobrar um posicionamento de ambas as representantes do Poder Executivo.



“Por mais que tenham justificado suas ausências, o tema é de suma importância para toda a sociedade e refere-se, exclusivamente, aos cargos que as representantes do Poder Executivo ocupam, e é inadmissível que elas não se fizessem presentes”, disse o vereador Zazá, proponente da audiência pública.



Segundo ele, o evento foi positivo, pois novas ações serão promovidas junto ao Ministério Público e órgãos ligados ao tema.



O delegado de Polícia Civil, Rafael Ramos, também manifestou apoio e mostrou seu interesse em colaborar com essa luta, bem como Camilla Ucelli, representante do Fórum Municipal de Trabalhadores do SUS e SUAS, que se disponibilizou cooperar com os trabalhos.

O representante do REPAS, José Geraldo, se comprometeu em agendar uma nova reunião no início do mês de abril para dar continuidade à elaboração de um projeto de soluções em âmbito municipal, com a presença de todos os participantes da Audiência Pública. “Desta forma, além das ações em parceria com o Ministério Público, teremos outras ações junto à sociedade civil organizada e às secretarias municipais e estaduais”, comentou Zazá.