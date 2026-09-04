Guarapari celebra 135 anos com festa na Praia do Morro em setembro

today3 de setembro de 2026 remove_red_eye65

Com programação de 18 a 21 de setembro, evento na Praia do Morro reúne música, cultura, tradição, fé e entretenimento

Guarapari completa 135 anos de história e de elevação à categoria de cidade e terá uma programação especial para marcar a data. A Festa da Cidade será realizada entre os dias 18 e 21 de setembro, na Praia do Morro, com atrações musicais, culturais e religiosas.

Durante os quatro dias, moradores e visitantes poderão acompanhar shows de diferentes estilos. Entre as atrações nacionais estão Pixote, Theuzinho, Rodrigo Balla, Guilherme & Santiago e Ton Carfi.

A programação também inclui atividades para crianças, apresentações culturais, missa, a tradicional Benção dos Cavaleiros e o rodeio, que será realizado nos dias 18, 19 e 20 de setembro.

Programação

A festa começa no dia 18 de setembro, com apresentações de Terça Regue, Agitaê e Sambadubom, além do show nacional do Pixote.

No dia 19, o público poderá acompanhar os shows de Elen Nara, Carreteiros, Cataguases e Theuzinho.

Já no dia 20, a programação começa pela manhã. Às 8h30, será realizada uma missa com o Padre Lucas Muniz, seguida, às 10h, pela Benção dos Cavaleiros.

À tarde, haverá o espetáculo infantil “Tina Show: Mar de Encantos”. À noite, sobem ao palco Rogerinho do Cavaco, Banda Gandaia, Rodrigo Balla e Guilherme & Santiago.

O encerramento acontece no dia 21, com uma programação voltada à música gospel. O culto começa às 19h, seguido pelas apresentações de Bruno Pantaleão, Phelipe Daniel e Ton Carfi.

Rodeio terá entrada com doação de alimentos

Uma das atrações da Festa da Cidade será o rodeio, realizado nos dias 18, 19 e 20, na arena montada na Praia do Morro.

A competição reunirá 14 competidores dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. O vencedor terá como prêmio uma moto zero quilômetro.

Para acompanhar o rodeio, o público deverá doar 1 kg de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão destinados a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade em Guarapari.

A programação do rodeio também contará com o concurso Rainha do Rodeio e atrações voltadas à valorização da cultura do campo.

Programação completa

18 de setembro

18h30 – Terça Regue

20h – Agitaê

21h30 – Sambadubom

23h – Pixote

19 de setembro

16h – Elen Nara

18h – Carreteiros

20h – Cataguases

22h – Theuzinho

20 de setembro

8h30 – Missa com Padre Lucas Muniz

10h – Benção dos Cavaleiros

15h – Tina Show: Mar de Encantos

16h30 – Rogerinho do Cavaco

18h – Banda Gandaia

20h – Rodrigo Balla

22h – Guilherme & Santiago

21 de setembro

19h – Culto

Bruno Pantaleão

Phelipe Daniel

Ton Carfi

Os horários e a programação estão sujeitos a alterações.