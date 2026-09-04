Guarapari celebra 135 anos com festa na Praia do Morro em setembro
Com programação de 18 a 21 de setembro, evento na Praia do Morro reúne música, cultura, tradição, fé e entretenimento
Guarapari completa 135 anos de história e de elevação à categoria de cidade e terá uma programação especial para marcar a data. A Festa da Cidade será realizada entre os dias 18 e 21 de setembro, na Praia do Morro, com atrações musicais, culturais e religiosas.
Durante os quatro dias, moradores e visitantes poderão acompanhar shows de diferentes estilos. Entre as atrações nacionais estão Pixote, Theuzinho, Rodrigo Balla, Guilherme & Santiago e Ton Carfi.
A programação também inclui atividades para crianças, apresentações culturais, missa, a tradicional Benção dos Cavaleiros e o rodeio, que será realizado nos dias 18, 19 e 20 de setembro.
Programação
A festa começa no dia 18 de setembro, com apresentações de Terça Regue, Agitaê e Sambadubom, além do show nacional do Pixote.
No dia 19, o público poderá acompanhar os shows de Elen Nara, Carreteiros, Cataguases e Theuzinho.
Já no dia 20, a programação começa pela manhã. Às 8h30, será realizada uma missa com o Padre Lucas Muniz, seguida, às 10h, pela Benção dos Cavaleiros.
À tarde, haverá o espetáculo infantil “Tina Show: Mar de Encantos”. À noite, sobem ao palco Rogerinho do Cavaco, Banda Gandaia, Rodrigo Balla e Guilherme & Santiago.
O encerramento acontece no dia 21, com uma programação voltada à música gospel. O culto começa às 19h, seguido pelas apresentações de Bruno Pantaleão, Phelipe Daniel e Ton Carfi.
Rodeio terá entrada com doação de alimentos
Uma das atrações da Festa da Cidade será o rodeio, realizado nos dias 18, 19 e 20, na arena montada na Praia do Morro.
A competição reunirá 14 competidores dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. O vencedor terá como prêmio uma moto zero quilômetro.
Para acompanhar o rodeio, o público deverá doar 1 kg de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão destinados a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade em Guarapari.
A programação do rodeio também contará com o concurso Rainha do Rodeio e atrações voltadas à valorização da cultura do campo.
Programação completa
18 de setembro
18h30 – Terça Regue
20h – Agitaê
21h30 – Sambadubom
23h – Pixote
19 de setembro
16h – Elen Nara
18h – Carreteiros
20h – Cataguases
22h – Theuzinho
20 de setembro
8h30 – Missa com Padre Lucas Muniz
10h – Benção dos Cavaleiros
15h – Tina Show: Mar de Encantos
16h30 – Rogerinho do Cavaco
18h – Banda Gandaia
20h – Rodrigo Balla
22h – Guilherme & Santiago
21 de setembro
19h – Culto
Bruno Pantaleão
Phelipe Daniel
Ton Carfi
Os horários e a programação estão sujeitos a alterações.