GUARAPARI | Comissão de educação discute pedido de suspensão de aulas presenciais nas escolas municipais

today15 de março de 2021 remove_red_eye31

No início da tarde desta segunda-feira (15/03), os vereadores da Comissão Permanente de Educação da Câmara de Guarapari – Professor Luciano (presidente), Fábio Veterinário (relator) e Dito Xaréu (membro) – se reuniram com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Associação de Pais de Alunos do Estado (Assopaes), da Secretaria Municipal de Saúde e com a titular da Secretaria Municipal de Educação, Tamili Mardegan da Silva.



Durante o encontro, que aconteceu no Auditório da SEMED, no bairro Sol Nascente, os participantes falaram sobre a necessidade de imunização dos trabalhadores da educação, como medida eficaz no combate à transmissão da Covid-19, e sobre a possibilidade do adiamento da volta às aulas presenciais nas 64 escolas da Rede Municipal de Ensino, em função do avanço da pandemia.