Guarapari é primeiro do estado no ranking dos municípios em utilização dos federais na educação

today3 de setembro de 2020 remove_red_eye28

A Rede Pública Municipal de Ensino de Guarapari alcançou o melhor resultado do estado no Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do Programa Dinheiro Direto na Escola (IdeGES-PDDE), um instrumento que demonstra o desempenho da gestão descentralizada do (PDDE) em todo território nacional, divulgado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), publicado no mês de agosto.

Nessa avaliação, a cidade foi a primeira colocada no ranking dos cinco municípios capixabas com os melhores indicadores de adesão, execução e prestação de contas dos recursos. Guarapari está em primeiro lugar na esfera administrativa municipal, seguido por Pinheiros, Venda Nova do Imigrante, São Roque do Canaã e Governador Lindenberg.

Além disso, a cidade obteve nota 9,90, maior que a média nacional de 6,88 e a média da região Sudeste de 7,27. A análise refere-se ao trabalho desenvolvido em 2019, apontando que todas as escolas municipais apresentam um alto IdeGES, ou seja, os recursos alcançam o máximo de seu público alvo, sendo executados e empregados nas finalidades do programa, demonstrando a excelência na prestação de contas dos recursos públicos do PDDE, pelas Escolas Municipais de Guarapari.