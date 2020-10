GUARAPARI | Edson Magalhães mantém frente em nova pesquisa

today28 de outubro de 2020 remove_red_eye32

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), conseguiu manter a frente na disputa eleitoral no município e aparece mais uma vez na liderança da pesquisa Rede Vitória/Futura de intenção de voto do município. Ele aparece no novo levantamento com 33,8% da intenção estimulada de voto. O atual gestor que tenta a reeleição vem seguido do deputado Carlos Von (Avante), que tem 24,3% das intenções de voto.

Em seguida, na disputa, aparecem Gedson Merízio (PSB) com 11,8%; Oziel de Souza (PSC) com 4,5%; Fernanda Mazelli (Republicanos) com 3%; Coronel Ferrari (PSD) com 1,8%; Maria Helena (PP) com 1,8%; Bárbara Hora (PT) com 1,3%; e Cláudio Paiva (PRTB) com 0,3%. Não sabe, não respondeu e indeciso tem 9,5%. Ninguém, branco e nulo aparece com 8,3%.

No levantamento de rejeição, quem aparece com o percentual mais alto é o prefeito. Edson Magalhães, é rejeitado por 31% dos eleitores de Guarapari. Em seguida, aparece Carlos Von, rejeitado por 11,5%. Bárbara Hora vem logo depois com 8,5%.

Na sequência estão Coronel Ferrari, com 8,3%; Maria Helena, com 7,8%; Oziel de Souza, com 7,8%; Gedson Merizio, com 7%; Fernanda Mazelli, com 6,8%; Cláudio Paiva, com 6,5%; e Fredson (PL), com 5,8%. Rejeita todos tem 4,5%. Não rejeita nenhum tem 13%. Não sabe, não respondeu fica com 11,8%.

Na comparação com a primeira pesquisa de intenção de voto em Guarapari, divulgada no dia 13 de outubro, o prefeito cresceu pouco mais de 4 pontos percentuais (de 29,3% na primeira para 33,8% na segunda). O principal adversário, Carlos Von, cresceu dois pontos (de 22,3% na primeira para 24,3% na segunda). Portanto, o crescimento de ambos ficou dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na evolução da rejeição, Edson Magalhães continua na frente e seu percentual passou de 27,3% na primeira pesquisa para 31% na segunda. Na sequência, Carlos Von, que registrou rejeição de 9,5% no levantamento divulgado em 13 de outubro, agora aparece com 11,5%. Os percentuais de eleitores que rejeitam todos e não rejeitam nenhum caíram de uma pesquisa para a outra. Rejeita todos foi de 6,8% para 4,5%. Não rejeita nenhum passou de 28% para 13%.

Quando os entrevistadores perguntaram aos eleitores quem eles acham que vai ganhar a eleição, Edson Magalhães aparece com 58,3%. Carlos Von tem 18,8%; Gedson Merízio fica com 5%; Oziel de Souza surge com 1,3%; Fernanda Mazelli tem 1,3%; Coronel Ferrari tem 1%; e Maria Helena fica com 1%. Não sabe, não respondeu, tem 13,5%.

A pesquisa foi realizada pela Futura para a Rede Vitória e contemplou 400 entrevistas, com margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos e confiabilidade de 95%. As entrevistas foram realizadas nos dias 24 e 25 de outubro de 2020, face a face com o eleitor, respeitando as determinações sanitárias recomendadas pelas autoridades de saúde. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número ES-00202/2020.

Fonte Folha Vitória