Guarapari incentiva criação de Shiitake como mais uma cadeia produtiva

today11 de novembro de 2020 remove_red_eye29

A Prefeitura de Guarapari segue incentivando a criação de mais uma cadeia produtiva no município, desta vez a do cultivo e comercialização do cogumelo Shiitake.

Na última semana, 15 produtores participaram da oficina técnica de Criação e Manejo de Cogumelos na região de Buenos Aires.

O objetivo do município é diversificar a produção das propriedades rurais, além da geração de renda aos produtores de Guarapari.

“Precisamos capacitar nossos produtores e incentivá-los a novos desafios e fomentar a cadeia produtiva para que a Agricultura Familiar cresça, diversificando suas propriedades além de garantir a oferta de um produto nobre aos seus consumidores”, comentou o Secretário de Meio Ambiente Breno Ramos Simões.

O shiitake (Lentinula edodes) é um cogumelo comestível, nativo do leste da Ásia. Hoje, a espécie é o segundo cogumelo comestível mais consumido no mundo, incorporado há muitos anos nos hábitos alimentares dos povos asiáticos. Recentemente foi introduzido para produção e consumo nos países ocidentais.

Segundo o produtor José Antônio Silva Freitas, da localidade de Santana, “com a introdução dessa nova cultura em Guarapari, alcançaremos os mercados mais exigentes, gerando mais renda para nossas famílias”.