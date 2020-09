Guarapari inicia as atividades na farmácia da Unidade de Saúde do Kubistchek

A Prefeitura de Guarapari iniciou nesta segunda-feira (28) as atividades na farmácia da Unidade de Saúde Mário Sérgio C. Pereira, localizada no bairro Kubitschek. O novo espaço conta com atendimento farmacêutico de segunda a sexta-feira, de 07 às 16h.

Essa farmácia é mais uma meta alcançada pela programação anual de saúde e atenderá todo o Território Sanitário V, que contempla os bairros Kubitschek, Praia do Riacho, Lameirão, Alto Lameirão e Ipiranga, uma população estimada em mais de 8.713 habitantes.

É importante ressaltar que, as farmácias municipais oferecem aos pacientes os medicamentos que constam na Relação Municipal de Medicamentos (Remume).