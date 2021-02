Guarapari inicia cadastro de idosos acamados que residem em áreas descobertas

today8 de fevereiro de 2021 remove_red_eye78

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Guarapari iniciou hoje (08), o cadastramento dos idosos acamados que residem em áreas descobertas e que ainda não possuem registro na Unidade de Saúde. Esse cadastro será utilizado para a aplicação da vacina contra a Covid-19.



Os familiares/responsáveis devem procurar a Unidade de Saúde para fazer este cadastramento, que só será realizado na Unidade de Saúde Arnaldo Magalhães, Unidade de Saúde Meaípe, Unidade do Village do Sol e Unidade de Recanto da Sereia.

Nesse cadastramento é preciso preencher uma ficha com dados pessoais do paciente como: nome completo, CPF, Carteira do SUS, nome da mãe, dados de saúde, entre outros.



Confira os locais de cadastramento para as áreas sem cobertura

Unidade de Saúde Arnaldo Magalhães

Bairros: Aeroporto, Praia do Morro , Jacuném, Acampamento Adventista, Aldeia da Praia e Jardim Boa Vista.

Unidade de Saúde Meaípe

Bairros: Balneário de Meaípe, Porto Grande, Condados, Nova Guarapari, Aldeia Velha, Enseada Azul, Taquara do Reino, Morro Alto, Residencial Beira Mar e Belo Horizonte.

Moradores de Village do Sol devem procurar a Unidade do Village do Sol.

Moradores de Recanto da Sereia devem procurar a Unidade de Recanto da Sereia.